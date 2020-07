Naya Rivera, il post toccante della sorella Nickayla

Si dice che “la morte di un fratello, o di una sorella, è raramente prevista e mai accettata”. Ci si prepara alla perdita dei genitori ma quella dei fratelli è quasi sempre uno strappo doloroso e difficile da superare.

Ne sa qualcosa Nickayla Rivera, sorellina minore di Naya, che da un giorno all’altro si è vista strappare una parte di sé, privata di quella che per anni era stata la sua guida e il punto di riferimento.

Nickayla che fa la modella e insieme all’altro fratello Mychal Rivera (giocatore di football che ha militato negli Oakland Raiders) era legatissima alla sorella, ha pubblicato sul suo account Instagram due teneri scatti che la ritraggono con Naya, dedicandole parole piene di amore:

Sorella, ⁣

Non ci sono parole per descrivere il mio amore per te. Fianco a fianco o a miglia di distanza, la nostra connessione era infinita. Il nostro legame infrangibile. Eravamo completamente opposte, ma allo stesso tempo uguali. Lo yin e lo yang. Non avrei mai immaginato che perdendoti, avrei trovato così tanto di te dentro me stessa.

Non ho mai conosciuto una vita senza di te e non riesco ancora a immaginarla. Il mio mondo è capovolto. Ma nonostante tutto, tutto ciò che eravamo lo saremo ancora. Ti guarderò sempre con gli stessi occhi di quando ero bambina

Mia “shmaya”, ti amerò per l’eternità e mi manchi ogni secondo della mia vita.