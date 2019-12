Nathaly Caldonazzo: “Vittima di un padre violento e di uno stalker per 14 anni”

editato in: da

Nathaly Caldonazzo svela di essere stata vittima di un padre violento e, in seguito, di uno stalker che l’ha perseguitata per 14 anni. La showgirl si è confessata a Storie Italiane, rilasciando una toccante intervista a Eleonora Daniele in cui ha raccontato i traumi del suo passato.

“Per quattordici anni sono stata vittima di uno stalker – ha confessato – e la mia infanzia è stata segnata da un padre violento che picchiava mia madre”. Nathaly ha svelato di aver vissuto un’infanzia difficile, segnata da un padre violento che avrebbe creato in lei una cicatrice che non si è mai rimarginata.

“Ho avuto un padre che metteva in atto anche una violenza fisica e picchiava, soprattutto mia madre – ha spiegato la Caldonazzo -, aveva questi momenti di forte rabbia verso di lei. Vedevo la figura fragile di mia madre e la figura troppo cattiva di questa persona, avevo le due basi completamente sballate”.

Il suo dramma è continuato anche in età adulta a causa di uno stalker che ha perseguitato la Caldonazzo per ben 14 anni. Un incubo da cui è uscita con grande difficoltà.

“All’inizio tu vedi in questa persona un essere incredibile e dici ‘ma che fortuna, ho trovato la persona che mi ama’ – ha svelato -. Spesso cercano le personalità di donne sane che però, in qualche modo, hanno il ‘file’ intaccato dall’infanzia, vanno a cercare delle personalità che hanno dei buchi”.

La showgirl ha spiegato di aver tentato più volte di chiedere aiuto, incontrando però molte difficoltà. “Quando vai a denunciare ti chiedono se ci sono segni, segni di violenza fisica – ha raccontato a Eleonora Daniele durante la sua lunga confessione -, e se poi questi segni non ci sono tu torni a casa o rincontri questa persona e sei comunque in difficoltà, hai paura. Quindi anche su questo bisogna rivedere la prassi e bisogna essere forse un po’ più duri”.

Nathaly è stata fra i protagonisti di Temptation Island Vip a cui ha partecipato in coppia con il fidanzato Andrea Ippoliti da cui si è separata proprio durante il programma. Nel passato della modella anche il grande amore per Massimo Troisi che non ha mai dimenticato.