Nadia Toffa torna su Instagram e rompe il silenzio. Ma si scatena l’indignazione

Nadia Toffa, tutto sulla Iena bresciana

Nadia Toffa torna su Instagram dopo un mese di assenza.

Il silenzio della Iena aveva preoccupato i fan che temevano il peggio. Nadia li ha tranquillizzati pubblicando un selfie insieme al suo bassotto Totò. Nessun accenno alle sue condizioni di salute ma solo un commento sull’afa che attanaglia l’Italia.

La Toffa, che da poco ha compiuto 40 anni, è come sempre sorridente, nonostante da molto tempo combatta contro il cancro.

Il suo ritorno sui social è stato accolto con sollievo dai follower che si sono precipitati a scriverle sul suo profilo:

Meno male che hai messo questo post! Era da troppo tempo che non mettevi una tua foto e mi mancavi. Baci

E ancora:

Nadiaaaaa eri nei miei pensieri

E poi:

Finalmente ero preoccupata è tanto che non scrivevi un abbraccio forte

I messaggi di sostegno non si sprecano:

Che bello rivederti forza non mollare

E questo, profondo e toccante:

Nadia amore mio. Anche se delle volte ti senti scoraggiata.. Anche se delle volte dici a te stessa “non c’è la faccio”.. Io ti dico Nadia… quello che disse a me un chirurgo oncologico… Ed io non riuscivo nemmeno a parlare per il convulso che mi aveva preso “mi disse piangi… Piangi anche tutto il giorno e tutta la notte… Ma da domani ti voglio leone… Perché quello che dobbiamo sconfiggere è forte….

Ma il commento di un utente ha scatenato le critiche: “Ti vedo tanto tanto male…. Mi dispiace molto!!”

Le parole dure con cui è stato scritto hanno indignato il pubblico della Toffa che di fronte a quello che nel migliore dei casi può essere definito un pensiero di cattivo gusto, hanno espresso tutto il loro dissenso.

La Iena non replica, ci pensano i suoi follower a sottolineare quanto queste parole siano inopportune e inutili. Non è la prima volta che i fan di Nadia si stringono intorno a lei per difenderla, come quando la Brigliadori l’attaccò per le sue cure contro il cancro.