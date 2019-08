Nadia Toffa, il silenzio su Instagram: parla un dipendente Mediaset

editato in: da

Come sta Nadia Toffa? Se lo chiedono ormai da settimane i fan della giornalista, preoccupati per il suo silenzio.

Dal 1 luglio infatti Nadia ha smesso di pubblicare post su Instagram e l’assenza sui social sta creando molta ansia nei follower. Coraggiosa e sempre sorridente, la Toffa ha sempre condiviso con i fan la sua battaglia contro il tumore, dai momenti più duri alle sedute di chemioterapia.

Ora però sembra che qualcosa sia cambiato e il silenzio su Instagram preoccupa, scatenando numerose ipotesi. C’è chi è convinto che Nadia si sia presa una pausa dai social per concentrarsi unicamente sul percorso di cure e chi è invece convinto che stia troppo male per mostrarsi sui social.

L’ultimo scatto la ritraeva sorridente insieme alla cagnolina Totò, pronta per affrontare ancora una volta la sfida contro il cancro e vincerla. “Io e Totò unite contro l’afa!- si legge nella didascalia -. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti”.

Negli ultimi giorni il profilo Instagram della conduttrice delle Iene è stato preso d’assalto. I fan infatti vogliono avere notizie sul suo stato di salute e continuano a commentare i post, chiedendo a Nadia come stia. E fra i tanti commenti spunta anche quello di un utente che afferma di lavorare a Mediaset e chiede ai follower di rispettare il silenzio della Toffa.

“Volete fare qualcosa per Nadia? – ha scritto l’uomo -. Rispettate il suo silenzio e aspettate notizie. Scrivere sempre le stesse cose non l’aiuta, ma la mortifica perché vorrebbe rispondere, ma non ce la fa”.

Il messaggio ha attirato l’attenzione dei fan che hanno fatto all’utente alcune domande. L’uomo ha svelato di lavorare a Mediaset e di aver incrociato più volte Nadia negli ultimi anni. Ha poi aggiunto di non averla più vista ultimamente “ed evito di chiedere per correttezza nei suoi confronti”.

Qualche mese fa la giornalista aveva deciso di rinunciare a condurre l’ultima puntata delle Iene perché troppo provata dalle cure. Non è chiaro se l’utente è davvero un dipendente di Mediaset, ma una cosa è certa: la battaglia di Nadia continua e accanto a lei ci sono tantissime persone che la amano e non vedono l’ora di vederla sorridere di nuovo.