Nadia Toffa lascia il fidanzato: “Non mi ha mai accompagnato ad una chemioterapia”

Nadia Toffa annuncia su Facebook e Instagram l’addio al fidanzato. Qualche tempo fa l’inviata delle Iene aveva svelato l’esistenza di un compagno, senza però aggiungere altro.

Ora sembra che la persona che era accanto a Nadia sia andata via o – come ha spiegato lei stessa – non ci sia mai stata veramente, soprattutto quando aveva più bisogno d’aiuto. In un lungo post, corredato da una foto in cui sorride, nonostante tutto, la Toffa ha svelato di aver lasciato il fidanzato per un semplice motivo: non l’ha mai supportata nella lotta contro il tumore.

Mentre amici, colleghi e parenti, l’hanno spesso accompagnata in ospedale per le sedute di chemioterapia, sostenendola e aiutandola nei momenti più difficili, il fidanzato non ha fatto lo stesso.

“Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno – ha scritto Nadia Toffa, rivolgendosi ai fan che la seguono sui social -. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo, non mi ha mai accompagnata ad una chemioterapia. Torno a ballare da sola – ha aggiunto -. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati, la mia famiglia specialissima, voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa”.

In tanti hanno commentato il post di Nadia Toffa, mostrando ancora una volta grande affetto e sostegno nei confronti della giornalista. Da oltre un anno ormai l’inviata delle Iene sta combattendo contro il cancro, scoperto dopo un improvviso malore mentre stava girando un servizio per la trasmissione di Italia Uno.

Anche se la vita l’ha messa di fronte ad una prova difficile, Nadia non ha mai smesso di sorridere e lottare, dimostrando ancora una volta la sua grande positività e forza di volontà. A darle coraggio milioni di follower su Instagram e Facebook, i genitori, gli amici e un fidanzato che ora non è più accanto a lei.