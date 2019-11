Nadia Toffa su Instagram: “Il mio libro non parla del tumore”

editato in: da

Nadia Toffa torna a parlare su Instagram del libro scritto dopo essersi ammalata di cancro e intitolato Fiorire d’inverno.

“Questo libro non parla della malattia – ha scritto la giornalista, parlando del suo romanzo -. Sul mio tumore si è detto tanto ma anche tante falsità e purtroppo ne han parlato più gli altri che la sottoscritta. Questo libro è un libro di filosofia di vita – ha concluso rivolgendosi ai numerosi follower -. La mia vita, può essere condivisa o meno. È per questo che non vedo l’ora di sentire cosa ne pensiate. Se vorrete farlo sarà un piacere. Grazie ancora e buona giornata!”.

Circa un anno fa la Nadia Toffa aveva annunciato in diretta alle Iene di avere il cancro. La giornalista aveva trovato il coraggio di parlare davanti alle telecamere, certa di poter essere d’esempio agli altri malati, poi si era allontanata dalla tv per poter combattere il male. Dopo la chemioterapia, la perdita dei capelli e le difficoltà, finalmente Nadia è tornata a sorridere. In tutti questi mesi non ha mai perso la sua positività e la voglia di farcela, diventando un simbolo per tante persone.

Oggi la Toffa è tornata finalmente a condurre le Iene ed è guarita. Continua a sottoporsi ai controlli medici, ma sta meglio ed ha deciso di pubblicare un libro in cui racconta la sua esperienza. L’uscita del romanzo era stata annunciata già qualche settimane fa, ma aveva scatenato accese polemiche. Il motivo? In un post su Instagram, Nadia aveva definito il cancro un “dono” e questo aveva fatto infuriare molti internauti.

Poco dopo l’inviata delle Iene aveva chiarito meglio il suo concetto, sfogandosi su Instagram. “Gli webeti proprio perché ebeti continuano a ridere della parola dono – aveva scritto -. Non ho mai sostenuto di essere fortunata ad avere il cancro. Sono pazza secondo voi?!”.

A difendere Nadia Toffa ci aveva pensato anche Alessia Marcuzzi che, tornata a condurre le Iene, ha creato da subito un ottimo rapporto con la giornalista. “È chiaro che nemmeno per lei la malattia sia stata una fortuna – aveva spiegato la presentatrice -, ma ha provato a guardare questa prova durissima da un’angolazione diversa, come hanno fatto altri personaggi pubblici di fronte a sfide che sembravano impossibili. Va sostenuta, non attaccata e va capito il suo stato d’animo. Per me Nadia è una ragazza tostissima”.