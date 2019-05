Nadia Toffa torna su Instagram dopo il lungo silenzio e le nuove cure

editato in: da

Nadia Toffa rompe il silenzio, dopo una settimana di assenza da Instagram e la decisione di non partecipare all’ultima puntata delle Iene a causa di alcune “cure stancanti” a cui si sta sottoponendo.

La giornalista da tempo sta combattendo una dura battaglia contro il cancro, senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. Per questo la sua assenza nell’ultimo appuntamento dello show aveva preoccupato molto i fan. “Nadia ha iniziato una cura molto stancante – aveva spiegato la redazione del programma – e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Nadia però ci ha promesso che nei prossimi giorni ci terrà aggiornati sulla sua battaglia. Sul nostro sito e sui social sarete informati sulle condizioni della nostra guerriera. Tutta la redazione de Le Iene le manda un grosso abbraccio e le urla fortissimo Forza Nadia”.

Poi il silenzio, lunghissimo, e la preoccupazione di migliaia di follower che hanno sempre sostenuto la conduttrice nella sua battaglia contro il cancro. In queste ore finalmente Nadia ha pubblicato un nuovo post, rassicurando tutti. “Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? – ha scritto su Instagram -. Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo… vi bacio tutti da qui”.

Nello scatto appare solamente una parte del volto di Nadia, che sorride, mentre dietro di lei spunta la cagnolina Totò, che entrata nella sua vita dopo la scoperta della malattia. Il post però non è servito a cancellare la paura dei fan che temono per la salute della Toffa, stremata dalle ultime cure che, a quanto pare, sono decisamente più aggressive. Nonostante ciò la conduttrice non molla e continua a sorridere, certa che vincerà anche questa battaglia. Tanti i messaggi di incoraggiamento da parte di chi la considera un esempio per tutti i malati e continua a sostenerla, nella speranza che riesca a sconfiggere del tutto questo terribile male.