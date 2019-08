Nadia Toffa, Ilary Blasi sotto accusa a causa della sua scelta

editato in: da

Ilary Blasi è stata travolta dalle polemiche a pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa.

I follower di Instagram infatti non le hanno perdonato la scelta di non partecipare al funerale della conduttrice delle Iene. La moglie di Totti infatti ha condotto per diversi anni il programma e conosceva molto bene Nadia. Nel giorno della sua morte Ilary le ha dedicato un post dolcissimo, raccontando in poche righe un legame molto forte.

“Tanti ricordi tante serate e tante risate – ha scritto la showgirl postando uno scatto in cui abbraccia la collega – così voglio ricordarti cara Nadia. Ti abbraccio forte come in questa foto”. A seguire anche il commento di Totti, che ha aggiunto un cuore spezzato e la scritta RIP.

Il giorno dei funerali di Nadia Toffa, l’Italia ha detto addio alla presentatrice, sconfitta da un cancro terribile contro cui ha lottato senza perdere mai il sorriso. Nella sua battaglia la giornalista ha sempre avuto accanto a sè gli amici delle Iene che hanno rappresentato la sua seconda famiglia. Sono stati proprio loro a darle l’ultimo saluto più struggente, deponendo sulla bara bianca una cravatta nera.

Messa da parte la commozione però gli haters si sono scagliati contro la Blasi, accusata di non aver preso parte alle esequie della Toffa, mettendo fine al cordoglio su Instagram dopo pochi giorni. Come era accaduto anche a Barbara D’Urso, la showgirl è stata travolta da commenti cattivi e insulti.

“Guarda come si diverte sai che gli frega di Nadia manco al funerale è andata come se fosse morto un topo” ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “Ma tanto dolore a parole. Un aereo, un treno da Sabaudia non potevi prenderlo? Nella vita contano i fatti, non le parole”.

Ilary Blasi non ha risposto, ma a farlo per lei ci hanno pensato alcuni follower che hanno tentato di difenderla. “Io penso che se non è andata al funerale di Nadia noi possiamo sapere poco del perché – si legge -. Ci saranno dei motivi. Non sappiamo se sono buoni o no, ma criticare a prescindere mi sembra stupido”.

Ed è forse questa la risposta più logica di fronte a tanto odio sul web, lo stesso che Nadia ha sempre cercato di contrastare.