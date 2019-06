Nadia Toffa compie 40 anni: la marea d’amore su Instagram

editato in: da

Nadia Toffa compie 40 anni e festeggia su Instagram travolta dall’amore dei suoi fan e da quello degli amici, fra messaggi di incoraggiamento e d’affetto.

La conduttrice sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. La battaglia contro il cancro è diventata ancora più dura e le cure l’hanno messa a dura prova tanto che Nadia a rinunciato a condurre l’ultima puntata delle Iene perché era stremata dai trattamenti. Nonostante ciò continua a sorridere ed è, ancora una volta, un esempio per tantissime persone.

Forte, battagliera e decisa a non darla vinta al male, Nadia non ha mai smesso di lottare per la sua vita, nonostante le difficoltà. Prima il malore, poi il ricovero in ospedale, la scoperta del tumore e la cura, infine l’annuncio di una recidiva e la decisione di riprendere una battaglia che continua ancora oggi.

In occasione del suo compleanno, la Toffa ha pubblicato un post speciale su Instagram, in cui sorride. “Ciao amici carissimi – ha scritto -, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore”.

In tanti hanno festeggiato i 40 anni di Nadia, travolgendola con una marea d’amore. “Buon compleanno guerriera” ha scritto Elisabetta Gregoraci, mentre Biagio Antonacci ha aggiunto: “Speciale essenza, festeggia fra i cuori che ti chiedono”.

Gli auguri sono arrivati anche da Valeria Marini, Antonella Clerici e Juliana Moreira. Tanti anche i messaggi scritti dai fan, che hanno voluto mostrare l’affetto nei confronti della giornalista.

“Impossibile non stimarti – ha scritto un fan -, per la tua intelligenza, bellezza e determinazione. Da parte di tutto il tuo pubblico, ti giugano i nostri migliori AUGURI, per una pronta guarigione e una buona vita”. “Sei una guerriera, forza e coraggio” ha scritto qualcun altro.