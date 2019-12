Nadia Toffa, chiude il suo profilo Twitter: fan in rivolta

editato in: da

Il profilo Twitter di Nadia Toffa chiude e i fan chiedono alla famiglia di non cancellare i tweet della conduttrice delle Iene. In questi giorni la famiglia della giornalista ha presentato la Fondazione che porta il suo nome e che avrà il compito di onorare la sua memoria.

Poche ore dopo la cerimonia che si è tenuta a Brescia, alla presenza di mamma Margherita e delle sorelle di Nadia, la famiglia ha preso una decisione importante, postando un messaggio. “Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso – si legge -. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti”.

La notizia non è piaciuta ai fan della Toffa che hanno protestato chiedendo di lasciare aperto il profilo per conservare i pensieri di Nadia. L’inviata delle Iene infatti spesso in passato ha usato Twitter per comunicare con il pubblico, postando frasi che raccontavano il suo punto di vista su tanti argomenti.

“Qui abbiamo tutti i suoi ricordi, perché deve essere chiuso?”, ha scritto qualcuno. “Per favore non chiudetelo – si legge in un altro messaggio -, lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet per poterli leggere e rileggere”. Fra i tanti commenti anche: “Non mi sembra una decisione sensata questa…tutti i ricordi dove finiranno? Non è giusto, non fatelo…anche Twitter ha i ricordi di Nadia ed è giusto che rimangano qui”.

La Fondazione Nadia Toffa si occuperà di diverse tematiche che stavano molto a cuore alla conduttrice scomparsa lo scorso agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un modo per non dimenticarla e per portare avanti le sue ultime volontà. “La Fondazione – ha spiegato mamma Margherita – ha lo scopo di dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lavora per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita”.