Myrta Merlino sfiderà Barbara D’Urso e Mara Venier. Ad annunciarlo è stata proprio la giornalista e conduttrice de L’Aria che Tira che ha confessato di essere all’opera per creare un nuovo format che andrà in onda di domenica su La7. “Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all’idea di un programma alla domenica pomeriggio – ha confessato in un’intervista a Il Giornale -. Non appena pronti andremo in onda”.

Il programma potrebbe sfidare sia Mara Venier, che con la sua Domenica In tornerà su Rai Uno dopo una stagione di grandi successi, sia Barbara D’Urso, che sarà di nuovo al timone di Domenica Live. “Sarà una domenica nuova – ha spiegato Myrta -, coerente con il racconto dell’attualità che è lo spirito de La7, una rete speciale, un telaio con diversi colori, tutti sintonizzati nel raccontare il presente in modo credibile e riconoscibile”.

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto difficili per la giornalista, che è andata in onda durante il lockdown, pronta a informare gli italiani. La Merlino ha vissuto una lunga storia d’amore con Domenico Arcuri, che gli ha regalato la figlia Caterina che ha 19 anni. “In effetti non è stato semplice – ha raccontato parlando dell’emergenza sanitaria e del rapporto con l’ex -. Caterina mi diceva: vedo su un canale te che parli di caos negli ospedali e su un altro papà che si difende dai giornalisti. Ho cercato di fare al meglio il mio lavoro non nascondendo nulla e tenendo conto della sensibilità dei miei ragazzi e della posizione di responsabilità di Domenico”.

Oggi Myrta Merlino è legata a Marco Tardelli. L’ex calciatore e la giornalista stanno insieme da quattro anni e la loro love story procede a gonfie vele nonostante i 14 anni di differenza. “Lui mi ha permesso di abbassare le difese, di lasciarmi andare – ha confessato la conduttrice -. Ho passato gran parte della mia vita a correre, studiare, lavorare, costruirmi una carriera, fare la moglie e la madre. Ho avuto due gemelli (Pietro e Giulio, che hanno 23 anni) quando ero molto giovane. Con lui mi sono fermata, tranquillizzata e mi sono ripresa quello che non ho potuto avere a vent’anni”.