Musica che unisce: cos’è e quali artisti parteciperanno

Si chiama Musica che unisce il programma in onda su Rai Uno e su Rai Radio Due dedicato ai grandi della musica italiana per raccogliere fondi a favore della protezione civile. Lo show, che inizierà alle 20.30, sarà senza interruzioni pubblicitarie e verrà condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. A rendere ancora più speciale l’appuntamento la voce narrante di Vincenzo Mollica, che tornerà in Rai per quest’evento.

Come sarà la trasmissione? Si tratta di un concertone virtuale con i vari artisti che invieranno la loro performance da casa. Nel cast figurano: Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Andrea Bocelli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Brunori Sas, Diodato, Elisa, Enrico Brignano, Virginia Raffaele, Emma, Ermal Meta, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Fedez, Gazzelle, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Il Volo, Calcutta, Måneskin, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Roberto Bolle, Valentino Rossi, Gregorio Paltrinieri, Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci. Tutti i personaggi coinvolti hanno prestato la loro opera a titolo gratuito.

Non solo musica, nel programma Musica che unisce, ci saranno anche tanti personaggi dello spettacolo. Virginia Raffaele e Roberto Bolle daranno vita a un balletto virtuale, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino reciteranno un dialogo sull’isolamento, Gigi Proietti leggerà il testo Viva l’Italia di Francesco De Gregori. Enrico Brignano e Luca Zingaretti daranno vita a un monologo scritto da loro in queste ultime settimane, per fare sorridere, ma anche pensare.

Inoltre è previsto un messaggio di Angelo Borrelli per chiedere alle persone di donare. Il programma Musica che unisce verrà trasmesso a partire dal 31 marzo dalle 20.30 alle 23.55 su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio2. Infine lo speciale sarà disponibile su tutte le piattaforme dell’azienda di viale Mazzini: RaiPlay e sui canali YouTube e Facebook.