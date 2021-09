Music Awards, Amoroso brilla in argento. La Incontrada è un elogio alla semplicità

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

La musica torna dal vivo con i Seat Music Awards, ancora una volta condotti da Vanessa Incontrada insieme a Carlo Conti, volti storici della manifestazione. Un’occasione di rinascita, questa, dopo i tanti mesi trascorsi senza eventi a causa della pandemia che ha colpito il mondo e che sta cercando di rimettersi in piedi con tutte le sue forze, anche prendendo come riferimento queste serate così importanti per il pubblico e per tutte le maestranze bloccate dall’emergenza sanitaria.

Per quest’appuntamento così importante per tutti gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, Vanessa Incontrada ha voluto puntare su un colore vivo, che non passa inosservato. Il suo tubino rosso buca lo schermo, unito alle décolleté in vinile che richiamano i toni dell’abito. Nessun accessorio, nessuna acconciatura. Solo la semplicità di una donna che ha voluto urlare al mondo quanto i “difetti” siano segno della più profonda umanità, di quella normalità che andiamo cercando da troppo tempo.

La sua conduzione è sobria e il suo sorriso aperto per tutti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco, che ha accolto con grande professionalità e simpatia. La sinergia con Carlo Conti, poi, è perfetta. La coppia è rodata e, non a caso, sono stati scelti per la conduzione dell’edizione 2021 dei Seat Music Awards, come accade da parecchie edizioni.

In questo scenario così emozionante e carico di buoni auspici per il futuro si è inserita anche Alessandra Amoroso, sempre molto attenta al look da sfoggiare sul palco. L’artista di Galatina ha infatti puntato su un mini dress luccicante con un grande fiocco in vita, che mette in evidenza la vita stretta. La gonna corta lascia scoperte le gambe abbronzate, mentre le scarpe col tacco a stiletto slanciano la figura e conferiscono quel tocco di eleganza che non deve mai mancare.

Per la Amoroso, è anche un periodo di grandi soddisfazioni. Il nuovo album esce a ottobre 2021 e ha già in programma un grande concerto allo Stadio San Siro di Milano, nel quale concentrerà tutte le più grandi soddisfazioni di questi tanti anni di carriera. Inoltre, è anche la seconda artista italiana a esibirsi sul palco della grande arena meneghina, dopo Laura Pausini che ha inaugurato questa bella abitudine nell’ormai lontano 2007.