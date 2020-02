Morto Kirk Douglas: il dolore di Catherine Zeta-Jones su Instagram

editato in: da

Kirk Douglas è morto a 103 anni e Catherine Zeta-Jones piange su Instagram l’amatissimo suocero insieme al marito Michael. Un mito di Hollywood e un attore che ha fatto la storia del cinema. Kirk aveva alle spalle ben sessant’anni di carriera con oltre 75 film di successo. Fra questi grandi classici come Spartacus, 20.000 leghe sotto i mari e Il grande campione, pellicole che gli avevano fatto vincere, nel 1996, il premio Oscar alla carriera.

Classe 1916, figlio di ebrei bielorussi immigrati in America, il suo vero nome era Issur Danielovitch, nella sua autobiografia Il figlio dello straccivendolo, aveva raccontato la scalata al successo, ma anche i grandi amori, da Diana Dill, sposata nel 1943, ad Anne Buydens, a cui è stato legato per oltre sessant’anni.

Nel 1996 era stato colpito da un ictus, ma si era ripreso grazie all’amore della famiglia. Era infatti legatissimo al figlio Michael, e moltissimo anche all’attrice Catherine Zeta-Jones, amatissima nuora. Quando aveva compiuto 100 anni aveva risposto così a chi gli chiedeva come avrebbe festeggiato: “Spero di avere intorno Michael e sua moglie Catherine e Anne e tutta la mia famiglia. E mi berrò un buon drink”.

Ad annunciare la morte di Kirk Douglas è stato proprio l’amatissimo figlio. “È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni – ha scritto Michael -. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà (…). Lasciami dire quello che ti ho detto al tuo ultimo compleanno. Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso essere tuo figlio“.

Poco dopo è arrivato il messaggio di Catherine Zeta-Jones su Instagram. L’attrice ha pubblicato uno scatto in cui bacia sulla guancia Kirk durante un party. “Per il mio caro Kirk – ha scritto -, ti ​​amerò per il resto della mia vita. Mi manchi già. Riposa in pace”.