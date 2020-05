Morta la cantante Cady Groves. La maledizione della sua famiglia

editato in: da

“Non c’è pace per i Groves”, verrebbe da dire, citando una frase tristemente famosa. La cantante 30enne Cady Groves, divenuta famosa nel 2012 grazie al brano This little girl è morta nella sua casa, per cause – sembrerebbe- naturali.

A darne la notizia sui social è stato il fratello Cody, precisando che le cause della morte sono, per il momento, sconosciute. Da un po’ di tempo la cantante era ferma, e il suo ultimo singolo Oil and Water risale al 2017.

Ha scritto Cody su Twitter: “Cady ha lasciato questo mondo. Le notizie a disposizione sono limitate, per il momento, ma la famiglia sta cercando di ottenerne di più così da tenere informati e aggiornati sia noi che i fan. Riposa in pace, sorella. Spero che ti riunirai con Kelly e Casey”.

La famiglia Groves, originaria di Marlow, Oklahoma, non è infatti nuova a queste tragedie. Cady, cresciuta in una famiglia di 7 figli, aveva perso due fratelli, Casey e Kelly, morti entrambi a 28 anni, il primo nel 2007, il secondo nel 2014.

Adesso sua mamma Carol, che la cantante amava tantissimo e non perdeva occasione per ricordarla sui social, dovrà piangere la perdita di una terza figlia. E, vista la notorietà della cantante, affrontare anche l’inevitabile polverone mediatico sollevato dalla notizia. Anche e soprattutto le speculazioni a riguardo.

Cody è infatti dovuto tornare a scrivere su Twitter, precisando alcune cose, dopo la circolazione di voci fasulle: “Odio dover fare questa cosa, ma internet e il mondo, in generale, sono un ammasso di informazioni distorte. Nel mio primo post, infatti, avevo specificato che non avevamo informazioni proprio per cercare di prevenire quello che è successo, ma per evitare che girino voci infondate faccio un aggiornamento. Il medico legale ha completato l’autopsia e non vi sono segni di omicidio, né di autolesionismo. Semplicemente Cady Gloves è morta per cause naturali.