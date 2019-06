Morgan sfrattato: la Ventura lo difende e parla di Jessica Mazzoli

editato in: da

Simona Ventura torna a parlare dello sfratto di Morgan e del rapporto del cantante con Jessica Mazzoli.

L’ex leader dei Bluvertigo, come è ormai noto, è stato sfrattato dalla sua casa di Monza in seguito ad una decisione del tribunale. L’abitazione è stata pignorata e venduta all’asta dopo il mancato pagamento degli alimenti per Anna Lou, la primogenita di Morgan nata dall’amore per Asia Argento.

Dopo aver ottenuto una proroga di dieci giorni a causa di un malore, Marco Castoldi è stato costretto ad abbandonare la casa. Una addio avvenuto fra le polemiche con l’attacco ad alcuni colleghi e uno sfogo durissimo contro Asia Argento, ritenuta dall’artista responsabile per ciò che è accaduto.

“Io sono vicina a Morgan da sempre – ha detto la Ventura, la prima a schierarsi dalla sua parte -, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare. Sono in contatto con Jessica Mazzoli, ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica”.

L’amore fra Jessica Mazzoli e Morgan era nato a X Factor e si era concluso pochi mesi dopo la nascita di Lara, la loro bambina. La cantante ha sempre accusato l’ex di non essere un buon padre e di non provvedere ai bisogni della figlia, ma ha comunque scelto di rimanergli accanto in questo momento difficile.

“Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui, ma sono cose private e non voglio parlarne – ha svelato la Ventura, che ha affermato di non voler commentare gli errori dell’amico -. A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino”.

Nel frattempo Morgan è stato ospite di Porta a Porta dove è tornato a parlare del dramma che sta vivendo.

“Non ho mai trascurato le mie figlie, mi sono state sottratte – ha spiegato a Bruno Vespa -. Le mie figlie vogliono stare con me, chiedetelo a loro. Le compagne sono scappate, meno male! Devo dire che Jessica, la mia seconda compagna, si è comportata bene invece Asia, come dice mia madre si è bagnata il naso”.