Morgan si sfoga su Instagram e conferma la gravidanza della compagna

Marco Castoldi, in arte Morgan, torna a far parlare di sé con un lungo post Instagram dove oltre a dichiarare la sua verità, conferma di fatto la gravidanza della compagna. Dopo le accese discussioni con Asia Argento e il forfait dato a Barbara d’Urso in occasione di un’ospitata negli studi di Live non è la D’Urso, il fondatore dei Bluvertigo torna ad essere protagonista di una vicenda dai contorni indubbiamente poco chiari.

Già in passato al centro di un’accesa vicenda giudiziaria legata al pignoramento della propria casa, Morgan in questi mesi sembrava essersi rialzato, almeno in parte, dai momenti di difficoltà. Ora però le carte in tavola sono nuovamente cambiate e stando alle parole dello stesso artista i problemi all’orizzonte sono destinati solo ad aumentare.

Infatti, il tribunale di Monza avrebbe confermato lo sfratto dell’artista dalla propria casa: una sentenza che arriva come un fulmine a ciel sereno in un momento in cui non dovrebbe esserci spazio per le preoccupazioni. In un lunghissimo post Instagram il cantante non fa riferimento solo alla perdita economica e affettiva legata alla casa, ma rincara la dose denunciando una totale mancanza di sensibilità da parte delle autorità giudiziarie.

Il motivo? Semplice: la gravidanza della compagna Alessandra Cataldo. Infatti, Morgan abbandonandosi a un momento di sfogo conferma la notizia che già da settimane lo vuole per la terza volta papà. Incinta di 5 mesi e costretta a cambiare continuamente casa, passando dalle camere d’albergo ad appartamenti periferici, il cantante mette l’accento sulle grandi difficoltà che Alessandra è costretta a vivere in un periodo tanto bello quanto delicato.

I continui spostamenti, stando alle parole di Morgan, potrebbero trasformare una gravidanza serena in una storia dall’epilogo tutt’altro che felice. Diritto all’assistenza, di questo parla l’artista che, attraverso un esempio forte, lascia pensare a una sorta di accanimento nei suoi confronti.

Insomma, una situazione davvero complicata e che evidentemente Morgan deve cercare di risolvere in tempi brevi visto che il fiocco rosa è ormai sempre più vicino. Da dove ripartirà l’artista? Non è dato sapere la risposta a questo interrogativo, ma certamente tempra e carattere non sembrano mancare a Morgan che ancora una volta non ha paura di “urlare” la sua verità.