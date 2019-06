Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto: “Ho incontrato Lara”

editato in: da

Morgan fa pace con Jessica Mazzoli dopo lo sfratto e annuncia di aver incontrato la figlia Lara.

Come è ormai noto a causa di alcuni debiti con il fisco e di vicende giudiziarie legate al mancato versamento degli alimenti per la primogenita Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, Morgan ha ricevuto lo sfratto. La sua abitazione è stata messa all’asta e il cantante avrebbe dovuto abbandonarla una settimana fa, ma ha ottenuto un rinvio a causa di un malore.

La situazione per l’artista è molto difficile e Morgan più di una volta si è sfogato, affermando di essere vittima di una terribile ingiustizia. “Ho sette giorni per trovare 200mila euro – ha spiegato a Libero -. In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro, questa casa è come un museo, non può essere smantellata”.

A stabilire il pignoramento dell’immobile è stato il tribunale di Monza che, alla fine del 2017, ha firmato il provvedimento in seguito a diverse ingiunzioni per il mancato pagamento degli alimenti dovuti alla figlia nata dall’amore per Asia Argento.

“Non avevo più modo di pagare gli alimenti alle mie figlie – ha detto Morgan -, si è innescata una macchina infernale che mi ha portato a perdere la mia abitazione che io avevo acquistato per 760 mila euro ed è stata svenduta per 250 mila”.

In queste settimane così drammatiche per l’ex leader dei Bluvertigo sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che si sono schierati dalla sua parte. Prima di tutto Simona Ventura, grande amica dell’artista, ma anche, inaspettatamente, Jessica Mazzoli.

L’ex star di X Factor ed ex compagna di Morgan è la madre di Lara, la sua secondogenita. La cantante più di una volta ha accusato Marco Castoldi di aver abbandonato la piccola e di non provvedere al suo mantenimento. Lo scontro fra i due è stato spesso molto aspro, ma sembra che ora la situazione stia cambiando.

Sembra infatti che Jessica abbia fatto visita a Morgan, portando con sè la piccola Lara che è riuscita a vedere il padre dopo una lunga lontananza. A svelarlo è stato lui stesso in un post apparso su Facebook in cui ha raccontato l’emozionante incontro.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato con serietà e amicizia – ha scritto -, alcuni dei quali hanno dedicato questa giornata alla mia causa assentandosi dal loro lavoro e in particolare Jessica che è stata solidale e disponibile con la sua presenza portando anche la piccola Lara che così ha potuto conoscere finalmente la sua casa e trascorrere del tempo con suo papà. Non tutti i mali vengono per nuocere”.