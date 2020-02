Morgan, l’ex Jessica Mazzoli e Favoloso lo prendono in giro dopo la lite con Bugo

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan, e Favoloso, ex di Nina Moric, prendono in giro il cantante e Bugo, con una parodia pubblicata su Instagram. I due si sono incontrati in un ristorante di Milano dove hanno realizzato una parodia della lite avvenuta a Sanremo 2020 fra gli artisti di Sincero.

Come è ormai noto, Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo che Morgan ha modificato il brano Sincero, accusandolo di fronte a tutti di averlo sabotato. Le frasi scritte dall’ex leader dei Bluvertigo, che ha modificato la canzone con cui era in gara, sono diventate subito famosissime, ispirando parodie e meme.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione – ha scritto -. La tua brutta figura di ieri sera sera. La tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”.

Dopo la squalifica da Sanremo 2020, Jessica Mazzoli aveva commentato duramente il comportamento di Morgan. Negli ultimi giorni la cantante ha ribadito la sua posizione, esibendosi anche in una divertente parodia dedicata all’ex. L’artista sarda e il cantante sono stati legati per diverso tempo. Un amore nato durante la partecipazione di lei a X Factor e terminato poco prima della nascita di Lara, secondogenita di Morgan.

I due si erano riavvicinati dopo che il cantante aveva abbandonato la sua casa di Monza in seguito al mancato pagamento degli alimenti per Anna Lou, la primogenita avuta da Asia Argento. Poco dopo però c’era stata un’altra lite e, sembra, nuove incomprensioni. Jessica e Favoloso hanno entrambi partecipato al Grande Fratello e, a quanto pare, sono anche amici. La loro esibizione, ispirata da Bugo e Morgan, ha divertito molto i follower di Instagram. Nel frattempo gli attriti fra i cantanti di Sanremo 2020 non sembrano finiti, fra accuse, ospitate e interviste. Dopo settimane intense, Bugo sembra sparito dalla circolazione, mentre l’ex leader dei Bluvertigo ha messo all’asta la canzone modificata.