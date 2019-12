Morgan, il duro attacco dell’ex Jessica Mazzoli: “Incommentabile”

editato in: da

Morgan si trova di nuovo al centro delle polemiche, stavolta a causa di alcune durissime parole della sua ex fidanzata, Jessica Mazzoli. I due sembravano aver fatto pace, in occasione delle difficoltà economiche che il cantante sta affrontando in questi ultimi mesi, ma lo sfogo su Instagram dimostra che c’è ancora qualcosa che non va.

Di motivi per vivere una situazione poco serena ce ne sono in abbondanza: Morgan ha avuto molti problemi economici, per i quali ha dovuto lasciare la propria casa. Sotto sfratto, l’artista ha cercato – e trovato – l’aiuto di tantissime persone, tra le quali c’era anche la sua ex compagna, Jessica Mazzoli. La cantante aveva conosciuto Morgan a X Factor nel 2011, quando lei era una delle giovani concorrenti e lui uno dei membri della giuria. Nel giro di poco tempo hanno avuto una figlia, la piccola Lara, ma non è bastato a tenere unite le fila della loro relazione.

Sono passati molti anni, e pareva ormai tornato tutto sotto controllo. Ma nelle scorse ore, Jessica ha pubblicato alcune storie su Instagram che hanno sorpreso tutti. “Penso che Morgan sia incommentabile. Dato che c’è qualcuno che pone questa domanda. Penso che il tutto si commenti già da sé” – ha rivelato la Mazzoli, rispondendo a chi le chiedeva un’opinione sul suo ex. Cosa che non lascia dubbi sul fatto che i due non siano in buoni rapporti.

Parte del problema riguarda sicuramente l’assenza di Morgan come padre: “Hai presenta l’addizione: inesistente + nulla = vuoto. Ecco!” – è la risposta di Jessica. Già in passato la cantante aveva lamentato questo problema, che è stato tra l’altro uno dei motivi che hanno portato alla loro rottura. “Io mi auguro che cominci a fare il padre” – ha come desiderio per il prossimo anno. Poi si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita sentimentale, rivelando di non essere fidanzata. La Mazzoli ha smentito così ogni voce sulla sua presunta relazione con Biagio D’Anelli.

Per Morgan, la situazione intanto si fa sempre più difficile. Solo qualche giorno fa, l’artista aveva pubblicato un lungo sfogo su Instagram, un messaggio dolceamaro. Lui e la sua nuova compagna Alessandra Cataldo sono in dolce attesa, ma ciò non è stato sufficiente per annullare o quantomeno rimandare le pratiche per lo sfratto.