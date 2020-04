editato in: da

Anna Lou Castoldi, la figlia “punk” di Asia Argento e Morgan

Morgan attacca Bugo e fa una promessa alla figlia neonata. Il cantante è stato ospite de La vita in diretta dove ha raccontato l’emozione di essere diventato papà per la terza volta. La sua compagna Alessandra Cataldo infatti ha dato alla luce la piccola Maria Eco che ha spinto l’artista a riflettere sulla sua vita e a fare scelte importanti.

Durante l’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Morgan ha svelato di voler rivoluzionare la sua esistenza e non commettere più gli errori del passato. Il cantante ha già due figlie più grandi: Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, avuto dall’ex Jessica Mazzoli. Oggi l’artista è legato ad Alessandra Cataldo da cui ha avuto la sua terza figlia. Maria Eco è arrivata il 17 marzo e ha portato Morgan a prendere una decisione drastica.

“Mettere al mondo un essere umano durante questo periodo così strano e pieno di limiti è un’esperienza molto particolare – ha commentato Marco Castoldi –. Un bambino che cresce vedendo solo due figure, quelle genitoriali, è una cosa strana […] Questa bambina non può uscire, le dà fastidio il sole, la luce, guarda il soffitto e deve ascoltare le voci del mondo tramite registrazioni. Fa molta tenerezza, questa esperienza non è facile”.

Poi la riflessione sugli errori del passato. “Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene – ha raccontato -, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene”.

“Siamo rimasti tutti senza parole, ci stai emozionando – ha ammesso Lorella Cuccarini -. È una promessa importante”. Nel corso della sua chiacchierata a La vita in Diretta, Morgan è anche tornato a parlare di Bugo e di Sanremo 2020. “Anzitutto Amadeus è stato un grande, dal mio punto di vista – ha confessato -. Si è trovato in una situazione assurda e l’ha gestita bene. Alla fine ha capito che è stato divertente, l’ho fatto per lui”.

“Ti ricordi quando si parlava solo di quello? – ha poi domandato a Lorella Cuccarini –. Certo, lo rifarei. Sono stato sincero e quando una persona è sincera lo rifarebbe subito. Avevo l’esigenza di far capire a questo ragazzo Bugo che non si stava comportando bene con me. Non voleva capire e l’ho fatto sul palco”.