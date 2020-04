editato in: da

Asia Argento, la nuova vita comincia dallo sport

Morgan attacca Asia Argento e lei risponde su Instagram. Un amore, quello fra il cantante dei Bluvertigo e la regista italiana, che è stato travolgente e ha portato alla nascita di una figlia Anna Lou Castoldi. Con il tempo però i rapporti si sono deteriorati e oggi fra Morgan e Asia è guerra aperta.

Lui l’ha accusata di avergli causato la perdita della casa, pignorata e venduta all’asta per via di alcuni debiti con il fisco. Lei ha affermato che non avrebbe mai pagato gli alimenti alla figlia, prendendosi le sue responsabilità. In una recente intervista rilasciata a La vita in diretta, Morgan ha raccontato la nascita di Maria Eco, sua terza figlia, nata dall’amore per la compagna Alessandra Cataldo.

L’artista ha svelato di voler migliorare e cambiare per amore della neonata a cui ha fatto una promessa, ma anche per le altre due figlie: Anna Lou e Lara. Quest’ultima è frutto dl legame con Jessica Mazzoli, conosciuta mentre era un giudice di X Factor e lei era in gara nello show.

“Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene – ha confessato Morgan alla Cuccarini -, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene”.

Un momento commovente in cui però non è mancata una stoccata ad Asia Argento. “Cosa direi al Marco più giovane? – ha detto -. Gli direi…. occhio ad Asia!”. La risposta della Argento non si è fatta attendere. Forte, indipendente e senza peli sulla lingua, la regista italiana ha replicato all’ex in modo molto particolare. Asia infatti ha postato su Instagram un selfie, in cui ha annunciato l’uscita della sua prima linea di collane, usando una didascalia molto particolare. “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra! – ha scritto -. Gesù (Giovanni 8:7)”. Un modo per replicare a Morgan? Forse sì. Nel frattempo la Argento si gode l’amore per i figli. Non solo Anna Lou, che è cresciuta ed è splendida, ma anche Nicola, nato dal legame con Michele Civetta.