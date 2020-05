Morgan, Asia Argento replica alle accuse e svela perché parla ancora di lei

editato in: da

Asia Argento, la nuova vita comincia dallo sport

Asia Argento risponde per la prima volta a Morgan dopo che il cantante le aveva lanciato qualche frecciatina nei giorni scorsi. Sempre diretta e sincera, la regista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha parlato anche del suo celebre ex da cui ha avuto la primogenita Anna Lou Castoldi.

La love story fra Morgan e Asia è terminata nel 2006, ma continua a fare discutere soprattutto a causa di una lunga battaglia legale fra i due. L’ex leader dei Bluvertigo infatti è stato accusato dalla Argento di non aver pagato gli alimenti alla figlia Anna Lou, mentre lui continua a indicarla come la responsabile dello sfratto subito qualche mese fa.

“Quando ho conosciuto Morgan aveva 24 anni – ha ricordato Asia -. Lui ne aveva 27, era molto intelligente, buffo, ci divertivamo insieme. C’erano delle avvisaglie che era una persona problematica, ma io, forse per l’età, non le vedevo. Poi sono rimasta subito incinta”. Pochi giorni fa Morgan aveva raccontato l’amore per la nuova compagna, Alessandra Cataldo, da cui ha avuto la terza figlia, Maria Eco.

Ospite della Vita in Diretta, aveva lanciato una frecciatina all’ex. “Al Marco più giovane cosa dire? Di stare attento ad Asia”, aveva svelato. Un attacco a cui la Argento ha risposto prontamente. “Perché si parla ancora di questa storia? Me lo chiedo anche io – ha replicato -. Lui continua a dire che gli ho rovinato la vita, ma quelli con me sono stati gli unici anni in cui era creativo, ha fatto dei dischi, era una persona coerente, un artista serio e rispettato”.

“Forse la spiegazione è semplice – ha concluso la 44enne -: quando l’ho conosciuto non era famoso e mi chiedeva spesso di fare cose insieme. Capivo che cercava di farsi notare, ma ero innamorata, mi faceva tenerezza e dicevo: “Perché no?”. Forse ora è la stessa cosa: sa che se mi nomina esce sui giornali“.

Dopo l’addio ad Asia, Morgan ha avuto una breve relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta a X Factor, che gli ha regalato la figlia Lara. Di recente è diventato papà per la terza volta di Maria Eco, grazie ad Alessandra Cataldo. Asia Argento invece ha avuto il suo secondogenito, Nicola, da Michele Civetta a cui è stata legata dal 2008 al 2013. Ha poi vissuto una storia d’amore con Anthony Bourdain, lo chef morto suicida nel 2018, e un breve flirt con Fabrizio Corona.