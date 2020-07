Monica Setta, la frecciatina a Diaco su Instagram dopo l’intervista a Io e Te

editato in: da

C’è di nuovo aria di tensione tra Monica Setta e Pierluigi Diaco: la conduttrice di UnoMattina In Famiglia ha condiviso nelle sue stories Instagram ciò che sembrerebbe una frecciatina nei confronti del collega e presentatore di Io e Te.

Con l’occasione di celebrare le nuove puntate di Reazione a Catena e l’ottimo lavoro del conduttore Marco Liorni, Monica ha pubblicato lo screen di un articolo, commentandolo con delle frasi:

Gli ascolti fanno piacere a tutti! Bravo Marco!!! Fai come me!

Un messaggio di congratulazioni apparentemente innocente, ma che ha portato molti a pensare che le sue parole potessero essere rivolte a Pierluigi Diaco, soprattutto dopo lo scontro di opinioni avvenuto durante l’intervista nel programma Io e Te.

Quello che sembrava un piccolo disguido tra i conduttori, però, potrebbe essere qualcosa di più di un malinteso: la frase “Gli ascolti fanno piacere a tutti”, formulata all’interno delle stories di Monica, sembrerebbe essere una frecciatina per Pierluigi, in riferimento alla loro differente visione sui dati auditel che i due colleghi si sono scambiati durante il talk di Rai Uno.

In particolare, durante l’intervista, Monica si è detta molto contenta del successo avuto con UnoMattina e di come lo share fosse stato soddisfacente, mentre Pierluigi – di tutta risposta – ha replicato sottolineando come per lui fosse molto più importante entrare in sintonia con il pubblico.

All’inizio, durante il talk, i due hanno avuto un fraintendimento che alcuni hanno simpaticamente descritto come un battibecco tra due professionisti che competono. Infatti, il percorso professionale di entrambi è stato molto simile, così come il loro modo di condurre: schietto, diretto e senza e peli sulla lingua.

A tal proposito, però, durante una conversazione avuta con Flavio Insinna a Io e Te, il conduttore ha dichiarato:

Io ogni tanto, ho perso la lucidità e ho perso anche la pazienza. Se mi sono rivolto in maniera sgradevole e perché chiedevo aiuto. Fare questo mestiere con passione e dedizione a volte può portare a perdere la pazienza.

Pierluigi non ha citato esplicitamente la Monica, ma queste sue parole sembrerebbero spiegare – indirettamente – molte cose. D’altronde, nemmeno la Saetta ha fatto nomi, eppure il dubbio che si stesse rivolgendo a Diaco è sorto.