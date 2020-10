Chi è Monica Maggioni, la donna che fa tremare Maurizio Costanzo

editato in: da

Conduttrice e giornalista di successo, Monica Maggioni è la donna che fa tremare Maurizio Costanzo. Classe 1964, è nata a Milano e ha alle spalle una lunghissima carriera con tanti incarichi importanti e successi. Dal 1994 al 1996 ha lavorato a Lione, presso Euronews, in seguito ha fatto parte della redazione di TV7 e del TG1. Dopo l’11 settembre ha lavorato come inviata in alcune fra le aree più critiche del mondo, tanto che nel 2003, durante la guerra in Iraq è stata fra i pochi giornalisti che hanno seguito l’esercito italiano.

Nonostante sia un volto molto conosciuto e amato, Monica Maggioni ha sempre difeso la sua vita privata. La giornalista è molto riservata e non esistono informazioni al riguardo. Tanto bella quanto talentuosa, la Maggioni ha lavorato anche come documentarista e scrittrice. Ha diretto diversi telegiornali, fra cui RaiNews24, Televideo e Rainews.it, inoltre è stata presidente Rai dal 2015 al 2018.

Dopo l’addio alla presidenza è tornata in tv con il programma Sette Storie. Proprio la trasmissione condotta da Monica Maggioni è finita al centro di alcune critiche mosse da Maurizio Costanzo, conduttore di S’è fatta notte, in onda sulla stessa rete. “Fino a che venivo preceduto da Fabio Fazio e Franco Di Mare S’è fatta notte vantava ottimi risultati – ha spiegato il giornalista a Libero Quotidiano – . Ora invece devo aspettare la Maggioni che dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico, facendomi perdere ascolti. Una vecchia regola Rai prevede che non si facciano i promo ai programmi di seconda serata. Ma, chissà perché, ciò non vale per la Maggioni”.

Sulla vicenda è intervenuto Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che ha difeso la Maggioni. “Sono certo che Maurizio Costanzo, uomo intelligente, porgerà le sue scuse a Monica Maggioni per quanto dichiarato oggi su Libero Quotidiano – ha detto -. Non corrisponde al vero che il programma Sette storie abbia fallito negli ascolti e che abbia sforato nella durata. Anche in tv ogni critica è ammessa ma francamente trovo bizzarro che un conduttore o collaboratore della Rai muova critiche pubbliche a una collega della stessa azienda. Peraltro ritengo che il nuovo programma della Maggioni abbia alzato l’asticella qualitativa dei prodotti della rete attestandosi, al debutto, a un buon riscontro di pubblico. Grazie al coraggio di innovazione sia nei linguaggi che nei temi trattati”.

Immediate le scuse di Costanzo, che ha chiarito: “Purtroppo ho un brutto vizio di difendere anche oltre misura il mio lavoro – ha spiegato il marito di Maria De Filippi -. Vorrei chiarirmi con Monica Maggioni e se mi invita al suo programma ci andrò volentieri altrimenti la invito io quando vuole a ‘S’è fatta notte’. E comunque mi scuso se le mie parole possano essere apparse offensive”.