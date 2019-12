Monica Bellucci osa con il nuovo look. Ed è più bella che mai

editato in: da

Monica Bellucci non smette di stupire. Che quella dell’attrice umbra sia una bellezza assoluta e senza tempo, che suscita ammirazione, è un fatto indiscutibile. La bella Monica è la dimostrazione che dopo i 50 anni si può essere più belle che mai.

Cinquantacinquenne straordinaria, la Bellucci è sempre più affascinante. E non è solo il suo aspetto, ma anche il modo in cui l’attrice si rapporta a questa sua grande bellezza a renderla così unica. È una donna senza troppi schemi mentali e anche con un certo coraggio, con una spiccata voglia di giocare e osare per stupire e incantare sempre di più.

La sua voglia di cambiare immagine, negli ultimi tempi, sembra persino essere aumentata. L’attrice infatti aveva da poco sorpreso le sue sterminate schiere di fan sparsi in tutto il mondo quando, qualche mese fa, aveva letteralmente stravolto il suo look, quello che le donava il suo fascino da sirena dai lunghi capelli corvini, che era rimasto pressoché lo stesso per molti anni.

La star aveva deciso di rivoluzionare la sua immagine, dando un taglio netto alla sua chioma e optando per un caschetto squadrato e super sexy, molto apprezzato dal pubblico che, dopo l’iniziale sorpresa, aveva accolto con entusiasmo la novità.

Evidentemente, l’attrice si è trovata a suo agio con la nuova immagine, tanto da voler alzare il tiro: è passata a un taglio ancora più audace e sfrontato. Per farlo, si è affidata alle mani di John Nollet, un parrucchiere molto quotato in Francia, che cura l’immagine di diverse dive d’oltralpe come Juliette Binoche e Leila Bekhti.

Il risultato del lavoro di Nollet è stato un taglio a la garconne, che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Capelli ancora più corti, ‘da maschiaccio’, con una frangia spettinata che valorizza occhi e lineamenti perfetti.

Il nuovo look regala a Monica Bellucci un’aria sbarazzina e dona al suo già bellissimo viso una nuova freschezza. Quella che si può ammirare nel post di Instagram scelto dall’attrice per augurare buone feste a tutti i suoi fan è una bellezza sempre più radiosa che non smette di stupire e suscitare ammirazione in tutto il mondo.