Monica Bellucci sorprende con il nuovo look e conquista Milano

Sempre in linea con le ultime tendenze, Monica Bellucci riesce a sorprendere ancora una volta con un taglio che lascia a bocca aperta. L’attrice, ospite attesissima alla sfilata primavera-estate 2020 di Dolce & Gabbana, ha sfoggiato infatti un caschetto davvero glamour.

Un hairstyle decisamente diverso dal solito, per la Bellucci: siamo infatti abituati a vederla con i lunghi capelli mori al vento, e questo è stato un taglio piuttosto drastico.

Quest’oggi, l’attrice si è presentata all’evento D&G alla Milano Fashion Week con un look veramente splendido: un bel tailleur bianco con pantalone a vita alta, dalle linee sciancrate che esaltano il suo fisico perfetto, una leggera camicetta nera quasi impalpabile abbinata a un reggiseno a triangolo dello stesso colore e un fiocco al collo. A completare l’outfit, un paio di open toe color nude e occhiali da sole.

Ma è stato il taglio di capelli a colpire maggiormente i presenti. Monica ha infatti recentemente optato per un caschetto liscio e leggermente bombato a incorniciarle un viso, che sembra essere senza età.

Uno stile che richiama anche le tendenze della Fashion Week, che tra l’altro le dona davvero molto. Il cambio d’immagine della Bellucci ha conquistato i fan, che hanno già mostrato il loro apprezzamento per questa novità – e siamo sicuri che, nei prossimi mesi, sarà questo il taglio più richiesto.

D’altronde, l’attrice è affascinante come sempre e sembra aver rinunciato senza rimpianti alla sua lunga chioma con frangetta di un tempo. Che sia il segno di un cambiamento in arrivo nella sua vita?

Per Monica, si è da poco chiusa una parentesi amorosa con il giovane artista Nicolas Lefebvre ed è tornata nuovamente single. Solo qualche settimana fa, aveva suscitato grande scalpore il suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia per riportare in scena il vecchio capolavoro Irreversible, girato nel 2002 assieme al suo ex Vincent Cassel.

I due, che si sono lasciati ormai da diversi anni, si sono ritrovati sul red carpet in un’atmosfera di un certo imbarazzo. Con l’attore francese, anche la giovanissima moglie Tina Kunakey, dalla quale ha da poco avuto una bambina. La Bellucci, invece, si è presentata da sola.