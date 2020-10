Monica Bellucci, la figlia Deva Cassel debutta in copertina e lei si emoziona su Instagram

editato in: da

Monica Bellucci compie 56 anni ed è ancora un’icona di bellezza

La figlia Deva Cassel debutta in copertina e Monica Bellucci si emoziona su Instagram. Nata dall’amore per Vincente Cassel, la prirmogenita dell’attrice ha da poco compiuto 16 anni ed è la fotocopia della sua famosissima mamma. Stesso broncio, stessa pelle di pesca e stesso sguardo magnetico: Deva non è ancora diventata maggiorenne e ha già conquistato la sua prima cover importante.

La giovane modella infatti è apparsa sulla copertina di Elle France più bella che mai. Nello scatto patinato indossa un camicia a pois resa più femminile da un bustino nero e di fronte all’obiettivo sembra perfettamente a suo agio. La cover è stata condivisa su Instagram proprio da Monica Bellucci che è apparsa molto emozionata.

“Once upon a time… there was a little girl… Time goes so fast! May Life protect you my Love”, ha scritto Monica. Una frase che tradotta in italiano significa: “C’era una volta una bambina… Il tempo passa così velocemente! Che la vita ti protegga Amore mio”. Bellissima e con un futuro nel mondo della moda, Deva Cassel è finita sotto i riflettori solo da pochi anni. I suoi genitori infatti hanno sempre protetto la sua privacy e quella della sorella minore, Léonie.

La sua straordinaria somiglianza con mamma Monica Bellucci è stata notata prima di tutti dal marchio Dolce & Gabbana che l’ha scelta come beauty ambassador. Per il brand Deva ha girato due spot, dividendosi fra i banchi di scuola e il set, prima in Costiera Amalfitana, poi sul Lago di Como. Accanto a lei la Bellucci, che non la perde mai di vista e la accompagna ovunque, ma anche papà Vincent, che è legatissimo alle figlie. L’attore nel 2018 ha sposato la modella Tina Kunakey da cui ha avuto la figlia Amazonie, mentre non è ancora chiaro se Monica sia tornata a frequentare Nicolas Lefebvre, ex modello, artista e gallerista che le aveva rubato il cuore dopo il divorzio dall’attore.

Solo pochi giorni fa Deva Cassel e Monica Bellucci avevano soggiornato a Firenze. Mamma e figlia avevano partecipato alla sfilata di Dolce & Gabbana organizzata a Villa Bardini e al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Per l’occasione l’attrice aveva ricevuto le chiavi della città dal sindaco Dario Nardella.