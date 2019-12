Miss Mondo 2019, vince Miss Giamaica Toni-Ann Singh: “Ragazze credete in voi stesse”

editato in: da

Miss Giamaica, Toni-Ann Singh, è stata incoronata Miss Mondo 2019. Bellissima, ma soprattutto forte e coraggiosa, ha solo 23 anni e le idee molto chiare sul suo futuro. Si è laureata in psicologia e vorrebbe rappresentare un modello per tante ragazze che sono in cerca della loro strada e faticano ad affermarsi in un mondo in cui i pregiudizi e gli ostacoli per le donne sono ancora molti.

Toni-Ann è originaria di St. Thomas in Giamaica ed è laureata in Psicologia e Studi di genere presso l’Università della Florida. Sul palco, poco dopo l’incoronazione, avvenuta durante un evento a Londra, si è lasciata andare alle lacrime, pronunciando un discorso commovente, rivolto a tutte le ragazze.

“Voglio contribuire a un cambiamento che sia sostenibile – ha raccontato la Singh -, quindi, se si parla di donne, c’è bisogno che facciamo il possibile affinché i loro figli e i figli dei loro figli abbiano un differente valore di vita”. Nonostante sia giovanissima, la modella è decisa a fare la differenza. Poco prima dell’incoronazione se ne sono accorti tutti, dal pubblico ai giudici, soprattutto quando Toni-Ann ha preso in mano il microfono per rispondere ad alcune domande.

“Credo di rappresentare qualcosa di speciale – ha detto -, una generazione di donne che vuole portare avanti il cambiamento del mondo”. E quando i suoi genitori sul palco l’hanno abbracciata, commossi e orgogliosi, ha aggiunto: “Va bene celebrare cose come la bellezza e attributi come l’esperienza di Miss Mondo, ma questo è molto meglio”.

Poco dopo la sua incoronazione come Miss Mondo 2019, Miss Giamaica ha postato su Instagram una foto che la ritrae con la corona e la fascia della vincitrice, pronta a lanciare un messaggio importante. “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e alle ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa – ha scritto -. Per favore sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo”.