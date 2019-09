Miss Italia, chi vincerà secondo gli scommettitori

editato in: da

Miss Italia 2019, le 80 finaliste

Cresce l’attesa per l’ottantesima edizione di Miss Italia e in tanti si chiedono: chi vincerà?

In gara 80 bellezze provenienti da Nord a Sud che sfileranno sul palco, presentate da Alessandro Greco. Solo una di loro però riuscirà a conquistare l’ambita corona che ha portato fortuna a tantissime ragazze in passato. Miss Italia è stato il trampolino di lancio per star come Cristina Chiabotto, Anna Valle, Martina Colombari, Francesca Chillemi e Denny Mendez.

A scegliere la più bella d’Italia sarà il televoto. Il pubblico infatti potrà votare la sua miss preferita direttamente da casa. Nel frattempo le scommesse e le previsioni sono già iniziate e qualcuno ha già creato un possibile podio. La super favorita della serata è Giada Pezzaioli, venticinquenne e Miss Puglia. In tanti la conoscono per aver rubato il cuore di Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno di Serena Enardu.

La coppia, che ha anche un figlio, in passato è stata spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso e aveva fatto molto discutere per la notevole differenza d’età fra i due. Al loro primo incontro infatti Giada aveva 19 anni e Giovanni 34. Secondo gli scommettitori invece il secondo posto andrà a Carolina Stramare, Miss Lombardia. Medaglia di bronzo per Serena Petralia, seguita da Ilaria Petruccelli e Alessandra Boassi.

Non resta che attendere la finale per scoprire come andrà a finire e chi conquisterà la corona ceduta da Carlotta Maggiorana, la Miss Italia in carica. Tante le novità di quest’anno, non solo il ritorno in Rai, ma anche l’assenza della giuria tecnica e un’orchestra dal vivo che accompagnerà le Miss durante esibizioni e sfilate.

Nel corso della serata interverranno anche 10 miss del passato che dovranno consegnare alcuni premi speciali, formando una commissione particolare. Si tratta di Roberta Capua, Federica Moro, Eleonora Pedron, Manila Nazzaro, Giulia Arena, Edelfa Chiara Masciotta, Claudia Trieste, Martina Colombari e Tania Zamparo. Ad animare lo show diversi ospiti musicali fra cui Peppino Di Capri, Fausto Leali e Benji & Fede.