Miss Italia, Carolina Stramare torna single: l’ex fidanzato verso U&D

Carolina Stramare è di nuovo single e il suo ex fidanzato, Alessio Falsone, potrebbe presto sbarcare a Uomini e Donne. Qualche mese fa la modella è stata eletta Miss Italia 2019. Dopo la vittoria sul palco in tanti avevano notato il suo bellissimo fidanzato, accanto alla ventenne da diverso tempo.

La coppia sembrava molto innamorata su Instagram, ma sembra che l’idillio si sia rotto. La Stramare infatti ha confessato al settimanale DiPiù di essere tornata single. Miss Italia 2019 ha svelato che la storia d’amore con Alessio Falsone è arrivata al capolinea. A mettere fine alla relazione sarebbe stata proprio lei, intenzionata a vivere appieno l’avventura che ha di fronte e certa di volersi concentrare solo sulla carriera.

Carolina ha affermato che, anche se la love story con Alessio è finita, i due continuano a sentirsi costantemente. “Ci sentiamo tutti i giorni – ha detto -, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”.

“Ora devo un attimo pensare a me e basta – ha aggiunto la Stramare, parlando della sua relazione -. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.

Secondo alcune indiscrezioni Alessio Falsone potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il percorso dei tronisti Alessandro Zarino e Giulio Raselli presto si concluderà e Maria De Filippi sarebbe già all’opera con la sua squadra per trovare i personaggi giusti per il Trono Classico. Carolina Stramare ha affermato che, almeno per ora, il suo ex non avrebbe ricevuto nessuna chiamata.

“Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto – ha svelato -. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show“.