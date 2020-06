Miriana Trevisan, le sue parole su Pago dopo l’addio a Serena

editato in: da

Pago e Serena, tra frecciatine ed accuse reciproche, si sono definitivamente detti addio. La loro relazione, grazie la partecipazione a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, aveva appassionato una grande fetta di pubblico. A confermare la separazione della coppia anche Miriana Trevisan, che ha commentato gli ultimi accadimenti, rivelando anche lo stato d’animo di Pago.

A mettere la parola fine alla storia d’amore, sarebbe stato Pago. Dopo aver lasciato Serena, infatti, il cantante ha pubblicato una lettera in cui accusa l’ex fidanzata di non essere stata sincera riguardo a quello che è accaduto dopo la loro partecipazione Temptation Island Vip con Alessandro Graziani, tentatore dell’influencer.

Una querelle, quella tra Pago e Serena Enardu, che ha diviso il pubblico, che si è schierato da una parte o dall’altra. E anche Miriana Trevisan, ex del cantante e madre di suo figlio Nicola, durante un’intervista a Libero Quotidiano, ha commentato la vicenda:

Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo.

Insomma, nonostante l’amore di Pago e Serena sembrava aver superato la prova difficile di Temptation Island Vip, la fiducia tra loro non è mai veramente tornata. È bastato poco, così, per riportare a galla vecchie ferite. La Trevisan, poi, ha rivelato anche lo stato d’animo con cui il cantante sta affrontando la rottura:

È sereno. Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente. L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e l’ha portato in Sardegna. Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island Vip, questa volta è diverso.

Ma tra Pago e Serena è veramente finita? La coppia, in passato, ha vissuto molti momenti di crisi, ma, come ha dimostrato anche durante il Grande Fratello Vip, è sempre riuscita a trovare la forza per superarli. Questa volta l’addio è definitivo? Miriana non si è voluta esporre: “Non lo so”, ha dichiarato. I due, però, sembrano veramente risoluti a voler porre la parola fine al loro rapporto. La Enardu rilascerà nuove dichiarazioni per rispondere alla Trevisan?