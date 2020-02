Miriana Trevisan dà forfait al GF Vip: “Lo vedrò insieme a voi da casa”

editato in: da

L’aveva annunciato Alfonso Signorini a Verissimo, ma a quanto pare c’è stata una ritirata: Miriana Trevisan questa sera non farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

A renderlo ufficiale la stessa showgirl con un post sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: “Carissimi, non entrerò nella casa del #gfvip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”, lasciando intendere la volontà di rimanere fuori dalla questione.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, il presentatore del reality show aveva svelato: “Serena avrà un incontro con Miriana, che ha chiesto il faccia a faccia che non può averne più di vederla al fianco di Pago”.

Del resto la Trevisan è già intervenuta più volte sulla relazione tra l’ex marito e la Enardu. Prima facendo il suo ingresso nella casa, quando ancora il rapporto con Serena non si era ricucito: era stata proprio Miriana a incoraggiare Pago a tornare dal suo grande amore, dicendogli “La ami ancora? Torna da lei, vai. Non pensare a tutto il resto”.

E anche in seguito era tornata sull’argomento: intervistata da Federica Panicucci, l’indimenticabile ragazza di Non è la Rai aveva raccontato che il perdono sarebbe stato difficile, dato il carattere molto orgoglioso di Pago. Miriana aveva dichiarato, inoltre, che quando di mezzo c’è un tradimento è difficile recuperare la stima in un rapporto, ma che era anche molto dispiaciuta per la loro storia d’amore. Pago e la Trevisan hanno un rapporto molto disteso, uniti anche dalla volontà di crescere il figlio Nicola in serenità.

“Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”, aveva rivelato. Ma le cose cambiano in fretta, e proprio in questi giorni la Trevisan ha confessato di non essere molto convinta della buona fede di Serena Enardu, allineandosi col pensiero della famiglia di Pago.

Lo stesso timore che ha mostrato in un’intervista riferendo di essere rimasta insoddisfatta davanti alla decisione di rendere Serena Enardu una concorrente del Grande Fratello Vip.

“Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui”, ha affermato, lasciando intendere tutto il suo disappunto per l’ingresso della compagna dell’ex marito.

A quanto sembra il confronto tra la Trevisan e la Enardu non si terrà stasera, ma sicuramente la questione non si chiude qui. Probabilmente il faccia a faccia è soltanto rimandato.