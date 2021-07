Miriam, le dolcissime parole per il marito Spinazzola: “Sei forte amore mio”

editato in: da

Euro 2020, lo spettacolo delle wags: il tifo delle mogli degli Azzurri

Dietro un grande campione c’è una grande donna e Miriam Sette ne è la lampante dimostrazione. Miriam non è soltanto la bellissima moglie di Leonardo Spinazzola ma anche la sua roccia, sempre pronta a sostenerlo nella gioia e soprattutto nei momenti più difficili.

Il difensore e centrocampista della Roma è stato impegnato negli Europei di calcio con la Nazionale Italiana, almeno fino al fatidico venerdì 2 luglio. Durante la partita Belgio-Italia, Spinazzola si è bruscamente infortunato al punto da stendersi sul campo e scoppiare in un disperato pianto. La diagnosi è stata infelice: una lesione al tendine d’Achille che gli impedirà di continuare la sua avventura agli Europei 2020.

Per un campione come Spinazzola, che ha dimostrato tutto il suo valore e il suo grande talento in campo, un infortunio del genere è in parte una sconfitta. Dopo mesi e mesi di preparazione si ritrova costretto a rinunciare al sogno di sollevare l’ambita coppa ma Miriam, la sua splendida moglie, ha colto la palla al balzo per offrirgli tutto il suo sostegno. Quello tra i due è un amore grande e intenso e le parole che Miriam ha dedicato al marito su Instagram ne sono la prova tangibile:

“Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo…nessuno lo sa…ma oggi il treno per te si ferma qui…il famoso treno guidato da te, si è fermato…Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa…Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova…mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni…L’ultima cosa ma che è la più importante…hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine…credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere…Dopo la tempesta c’è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene…Sei forte amore mio. Più forte di prima ❤️ Con te, Sempre.”

Il messaggio di Miriam per il marito è davvero toccante. Conoscendolo a fondo, sa quanto un episodio simile possa rappresentare un duro colpo non solo fisico, ma soprattutto mentale. Ed è per questo che le sue parole arrivano come una carezza in un momento tanto difficile.

La dedica è ancor più speciale per la presenza del piccolo Mattia, l’ometto di casa che ha soli 3 anni ma è già il fan numero uno di papà Leonardo. Nella foto condivisa da Miriam si vede il bimbo (rigorosamente di spalle) che indica con il suo tenero ditino proprio il volto del papà, fiero e orgoglioso di vedere il suo eroe sullo schermo.

È un momento difficile per Leonardo Spinazzola, ma può ritenersi un uomo davvero fortunato. Ha al suo fianco una donna come Miriam, che lo ama immensamente e riuscirà di sicuro a fargli ritrovare il sorriso.