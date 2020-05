Miriam Leone sposa Paolo Cerullo. E la foto al naturale su Instagram incanta

editato in: da

Miriam Leone: rossa, mora e bionda. I cambi di look negli anni

Miriam Leone sposa Paolo Cerullo. I due stanno insieme da pochi mesi ma pare che siano pronti a compiere il grande passo a breve. Di certo, l’ex Miss Italia è innamorata come indirettamente fa capire a commento della foto al naturale che ha condiviso su Instagram.

Dunque, stando alle indiscrezioni del magazine Chi, Miriam starebbe per pronunciare il fatidico sì con cui si legherebbe per sempre a Cerullo, di cui si sa ancora molto poco. I preparativi per le nozze, che si terrebbero a Milano, sarebbero già avviati. Ma intanto lei su Instagram inneggia alla libertà, libertà però coronata dall’amore che si sarebbe cementato in questi giorni di isolamento a casa.

Ma procediamo con ordine. La Leone ha condiviso un selfie dove si mostra al naturale, senza trucco e senza abiti, ed è di una bellezza mozzafiato. A corredo di questa splendida immagine scrive: “In una delle primissime interviste che mi fecero (poi un giorno vi racconterò meglio di come la mia vita sia cambiata dall’oggi al domani) mi chiesero – “Cosa porterebbe su un’isola deserta?”e io – – “Beh, il mascara!”…

Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)… “.

L’aver rinunciato a trucco e parrucco le ha dato un grande senso di libertà: “Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro… “.

Cos’è dunque l’essenziale? La risposta Miriam ce l’ha: “L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma…cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi”. Una frase che sembra riferita proprio al suo amore per Paolo Cerullo. Per concludere con un tocco di ironia: “Certo, c’è da dire anche che dopo mesi scalza non vedo l’ora di tornare a correre sui tacchi!!! Ho scritto un pippone, accussì…”.