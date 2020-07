Miriam Leone incanta Instagram con lo spacco vertiginoso

editato in: da

A Miriam Leone basta una foto accattivante ma molto vera per mandare in tilt Instagram. Niente bikini mozzafiato o scatti senza veli, ma solo un’immagine “accusì”, “Bigodini e camerini”, come commenta.

Classe 1985, Miriam Leone condivide sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con un semplice abito rosso a fantasia, i capelli raccolti, il trucco perfetto che esalta lo sguardo e quelle sopracciglia tanto contestate, e un dettaglio conturbante che manda in visibilio i suoi fan. L’attrice infatti è intenta a sbottonare il vestito e mostra in primo piano la gamba perfetta, fino alla coscia, lasciando all’immaginazione quello che è bene non svelare.

Uno scatto incantevole che fa di Miriam Leone l’icona della bellezza italiana. In migliaia si precipitano a complimentarsi e “bellissima” è l’aggettivo più usato per descriverla. C’è anche chi mette a tacere le critiche di cui è stata recentemente oggetto: “dico, e c’è qualcuno che critica questa opera d’arte per le sopracciglia.” E non è la prima volta che in questi mesi la Leone seduce Instagram. La foto al naturale l’ha consacrata come “divina”.

Al centro del gossip per il presunto matrimonio con Paolo Carullo, Miriam Leone ha chiarito in una recente intervista a Grazia di non essersi sposata ma ha confermato la love story: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Ed è grazie a questa persona che si sente “In un momento di grande accettazione, mi voglio più bene del solito. In passato ho snobbato la serenità, pensavo sempre che la vita dovesse essere una girandola di emozioni forti, invece adesso apprezzo la dolcezza”.