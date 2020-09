Miriam Leone, il suo sguardo magnetico strega Instagram

editato in: da

Miriam Leone, su Instagram tra bikini, gite in barca e foto incantevoli

Miriam Leone ancora una volta lascia senza fiato i suoi fan su Instagram. L’ex Miss Italia ha condiviso un selfie che la ritrae in primo piano e il suo sguardo magnetico non lascia certo indifferenti.

Miriam Leone letteralmente strega i suoi follower con una nuova foto su Instagram scattata in un elegantissimo bagno di marmo bianco. In primo piano i suoi occhi verdi, sapientemente truccati con un ombretto d’oro scintillante che rendono lo sguardo profondo e penetrante. Le folte sopracciglia non passano inosservate. Mesi fa avevano scatenato un acceso dibattito con le solite critiche sterili, ma la bella Miriam non si è lasciata scalfire e continua a riproporle con successo rendendole un vero e proprio beauty trend.

Le labbra, definite da un rossetto neutro, appena dischiuse sono altamente sensuali, l’incarnato sembra di seta, insomma la Leone è semplicemente irresistibile. E non da ultimo, la posa esalta sapientemente e con raffinatezza, il décolleté che si intravede dalla scollatura di quello che potrebbe essere un elegante top nero con spalline sottili in strass.

I complimenti per tale bellezza non tardano ad arrivare. Sulla pagina Instagram di Miriam Leone, in molti si precipitano a commentare e l’aggettivo più usato è il superlativo assoluto “bellissima”. Ma è il suo sguardo che non passa inosservato: “Gli occhi più belli e profondi che io abbia mai conosciuto…❤️”. “Non c’è giorno , luogo e spazio in cui non brilli ✨ Meravigliosa “. C’è chi coglie un velo di tristezza: “Sempre bella ..ms occhi tristi..?”.

La bellezza di Miriam è talmente mozzafiato che il paragone con le altre viene meno: “Va beh! Tutte le altre restino pure a casa”. E infine, c’è chi proprio non può fare altro che restare in silenzio: “Non so più come commentare…senza parole❤”.