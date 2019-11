Milly Carlucci si commuove in tv ricordando Frizzi

editato in: da

Milly Carlucci si commuove raccontando l’amicizia con Fabrizio Frizzi e un dolce retroscena riguardo il loro lavoro insieme a Scommettiamo che. I due conduttori hanno sempre avuto un legame fortissimo, per questo la regina di Ballando con le Stelle ha sofferto molto quando, nel marzo 2018, Fabrizio è venuto a mancare a causa di un tumore.

Una malattia che non ha lasciato scampo al presentatore, che ha lasciato sole la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Ospite di Io e Te, programma condotto da Pierluigi Diaco, la Carlucci ha ricordato il legame speciale con Frizzi. “Era un vero amico – ha confessato commossa -. Incontrare Fabrizio e avere la sua amicizia significava sapere di poter contare su una persona. Era generoso, altruista, educato, si preoccupava sempre che fossi a tuo agio. Non metteva avanti se stesso, c’erano prima gli altri e poi lui”.

La presentatrice ha poi svelato un dolce retroscena riguardo gli anni trascorsi con Frizzi alla conduzione di Scommettiamo che. Il collega infatti arrivava sempre in ritardo perché si fermava a salutare tutti e veniva sgridato dal regista.

“Michele Guardì lo rimproverava perché arrivava sempre in ritardo – ha rivelato -. Non era in ritardo, ma dal momento in cui entrava voleva salutare tutti”. La morte di Frizzi è stato un duro colpo per tanti colleghi, da Carlo Conti, che lo considerava come un fratello, sino ad Antonella Clerici, che dopo l’addio all’amico ha deciso di abbandonare la Prova del Cuoco e cambiare vita.

Milly ha pianto lacrime amare per Fabrizio e proprio come Conti e la Clerici, ha sempre supportato Carlotta Mantovan, la giovane vedova del celebre volto Rai. Sono trascorsi anni, ma la Carlucci non dimenticherà mai l’amico e conserva ancora dolci ricordi del periodo trascorso insieme negli studi televisivi. “Abbiamo fatto tanti numeri – ha spiegato con nostalgia -, sempre ironici, per smontare il meccanismo della seduzione. Io facevo la vamp e lui quello imbranato che arrivava e smontava tutto”.