Milly Carlucci ripercorre i successi del 2020 e annuncia un nuovo talent

Il 2020 è stato un anno molto difficile anche per Milly Carlucci, sebbene alla fine sia riuscita a raggiungere tutti i suoi obiettivi televisivi. Ora la conduttrice è pronta più che mai per i tanti impegni che la terranno occupata nei prossimi mesi – e, a quanto pare, spunta anche un nuovo talent show.

In una lunga intervista a Il Messaggero, la splendida Milly Carlucci ripercorre il suo anno irto di momenti bui e di grandi successi. Se inizialmente la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle è stata rimandata a data da destinarsi, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, durante l’estate è arrivata la bella notizia: lo show sarebbe andato in onda a partire da settembre, con tanti concorrenti vip pronti a mettersi in gioco.

Certo, non si può dire che questa stagione del talent sia filata liscia senza intoppi. Tra ballerini risultati positivi al Coronavirus e piccoli incidenti di percorso (come dimenticare le disavventure vissute da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?), la Carlucci si è trovata ad affrontare molte avversità, ma è riuscita a portare a casa un’edizione ricca di sorprese e di grandi emozioni. Non può che esserne soddisfatta, anche se il suo Ballando con le Stelle non ha battuto la concorrenza: “È già tanto che siamo riusciti ad andare in onda. Programmi come Tu Si Que Vales portano sul palco professionisti e possono farlo registrando le puntate. Noi no, noi i talenti dobbiamo allenarli“.

Milly ha in effetti rivelato di essere più che felice di come sia andata: “Una sfida l’abbiamo vinta: riportare il varietà nel sabato sera autunnale. che da anni veniva presidiato da Alberto Angela. E sui social siamo stati campioni assoluti”. Ma ora è tempo di guardare al futuro. Il 2021 porterà tanti nuovi impegni televisivi alla bravissima conduttrice, a partire dalla seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Di recente, Milly è tornata a parlare dello show svelando qualche dettaglio in più, e l’attesa si fa ormai spasmodica.

Ma c’è qualcosa di nuovo che bolle in pentola: a marzo, la Carlucci volerà in Inghilterra per registrare un nuovo talent show intitolato Il Sogno del Podio, dedicato ai giovani direttori d’orchestra – c’è in palio nientemeno che un contratto con la London Simphony Orchestra. Il programma arriverà in Italia a maggio e sarà trasmesso su Rai5 (“E forse anche su una rete generalista” – ha annunciato Milly).

Una sfida, anche questa, molto complessa. Ma d’altronde, lei stessa ha dichiarato: “Un po’ me le cerco. Se non è una missione impossibile, o almeno complicata, non è per me. Deve essere il mio karma”