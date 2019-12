Milly Carlucci replica a Maria De Filippi e dice la sua su Barbara D’Urso

editato in: da

Milly Carlucci replica a Maria De Filippi e svela cosa pensa davvero di Barbara D’Urso. La regina di Ballando con le Stelle ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di progetti futuri, ma anche della presunta faida con Amici Celebrities.

Qualche mese fa infatti si era parlato di una diffida inviata dai legali della Carlucci a Mediaset perché lo show della De Filippi riprendeva alcuni elementi di Ballando. “Quello è un folclore giornalistico che, tutto sommato, ha fatto bene a entrambe – ha commentato la conduttrice -. L’Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali. Il derby del sabato sera ha illuminato entrambe le reti”.

“Diffida ad Amici Celebrities? – ha aggiunto la Carlucci -. Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte – ha concluso -. E riguarda Mediaset, non Maria. Doveva restare una comunicazione riservata tra avvocati”.

Da anni al timone di Ballando con le Stelle e presto in tv con il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha svelato cosa pensa delle colleghe famose. Prima fra tutte Maria De Filippi per cui la stima resta immutata, nonostante i contrasti a causa di Amici Celebrities. “Maria riassume tutti i ruoli di cui parlavamo – ha detto -, è una grandissima donna e penso abbia fatto molto per la causa femminile”.

“Antonella Clerici, Mara Venier, Simona Ventura… sono amiche, persone di cuore anche con il pubblico, persone che ti abbracciano – ha aggiunto la Carlucci, parlando anche della conduttrice di Pomeriggio Cinque -. Barbara D’Urso invece ha un suo stile con cui devi fare i conti. Chiaramente punta sull’essere divisivo, ma è pop e fa bene quello che fa”.