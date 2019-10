Milly Carlucci, Jonathan Kashanian arrabbiato per la sua scelta

editato in: da

Nell’ultima puntata di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha svelato di essere arrabbiato con Milly Carlucci per la sua scelta riguardo Ballando con Le Stelle. L’ex gieffino infatti ha sempre sognato di prendere parte allo show di Rai Uno, ma non c’è mai riuscito a causa di una regola imposta dalla conduttrice.

Milly infatti ha svelato più volte che non possono entrare nel cast di Ballando con Le Stelle i personaggi che hanno già partecipato a un reality. Jonathan ha preso parte al Grande Fratello condotto dalla D’Urso, che gli ha regalato il successo, in seguito è stato un naufrago dell’Isola dei Famosi dove ha creato un legame speciale con Bianca Atzei.

Durante la consueta chiacchierata con Bianca Guaccero per parlare di gossip, Jonathan ha confessato di sognare da sempre Ballando con le Stelle. “Milly sono arrabbiato con te – ha confessato -. Da anni voglio fare Ballando con le stelle. Cos’è questa regola che chi ha fatto un reality non può partecipare? A me farebbe molto piacere”.

In passato Milly Carlucci è stata inflessibile nel rispettare questa regola, escludendo dal cast anche nomi forti come quello di Sandra Milo, che in passato ha preso parte all’Isola dei Famosi. “In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore – ha svelato qualche tempo fa, spiegando la sua scelta -. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”.

Sulla questione qualche giorno fa è intervenuta anche Carolyn Smith, storico giudice di Ballando, che vorrebbe vedere in pista Giulia Salemi. Un sogno che probabilmente non si avvererà visto che la ragazza è stata fra i protagonisti di Pechino Express e del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l’ex Francesco Monte.