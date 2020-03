Milly Carlucci si confessa dalla Fialdini e svela i segreti di Ballando con le Stelle

editato in: da

Ballando con le Stelle 2020, svelati i primi concorrenti. E la Fialdini rinuncia

Milly Carlucci è stata la seconda ospite della puntata odierna di Da Noi… a Ruota Libera. Accolta in studio dalle bellissime parole di Francesca Fialdini, che l’ha descritta come una donna che “se non ci fosse bisognerebbe inventarla”, ha iniziato a rispondere a diverse domande sulla sua carriera e sulla vita personale.

La Fialdini, si è focalizzata inizialmente su una pagina molto importante del passato della Carlucci, ossia il pattinaggio artistico (la conduttrice da giovane è stata campionessa). La Carlucci ha svelato di aver iniziato a praticare questo sport spinta dai genitori, che l’hanno portata alle prime lezioni per aiutarla a vincere la timidezza, aprendole un mondo che, a suo dire, l’ha aiutata a sviluppare la faccia tosta.

Dopo questa parentesi, Francesca Fialdini ha aperto il “libro” delle esperienze professionali, proiettando un filmato d’annata risalente ai tempi de L’Altra Domenica, programma condotto da Renzo Arbore, l’uomo che la Carlucci considera il suo pigmalione (e che l’ha salutata con un affettuoso video messaggio proiettato dalla Fialdini).

Nel corso dell’intervista, una parentesi è stata dedicata anche a Fabrizio Frizzi, compagno di avventura della Carlucci durante Scommettiamo Che. “Incontrare Fabrizio voleva dire prendersi un pezzetto della sua vita e della sua emotività”: queste le dolcissime parole della conduttrice di Ballando con le Stelle, che ha ricordato l’indimenticabile collega.

La chiacchierata tra la Carlucci e la Fialdini è andato avanti chiamando in causa una piccola gaffe risalente a Miss Italia 2009. Successivamente, il focus si è spostato sui figli – Milly è madre di Angelica e Patrick – e sulla responsabilità nei loro confronti.

Rimanendo sempre nell’ambito della vita familiare, ricordiamo che la Carlucci ha usato parole di elogio per i genitori che, a suo dire, sono stati strepitosi nell’aiutarla a conciliare famiglia e carriera. La Fialdini ha proseguito l’intervista iniziando a parlare di Ballando, argomento che è stato poi ripreso una volta conclusa l’intervista all’astronauta Linda Raimondo.

Milly Carlucci è infatti ricomparsa in studio per svelare due dettagli cruciali sulla prossima edizione: il primo riguarda proprio la Fialdini che, nonostante le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, non parteciperà. La conduttrice del talent ha poi regalato ai fan del talent una fantastica esclusiva, ufficializzando la presenza nel cast di Rosalinda Celentano.