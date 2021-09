Milly Carlucci e Ilary Blasi, il caso Star in The Star finisce in vigilanza Rai

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti, un’estate in famiglia piena d’amore

Neanche il tempo di iniziare, che Star In The Star diventa un caso. Il nuovo programma di Ilary Blasi, previsto sui palinsesti dell’autunno Mediaset, prevede la presenza di una serie di concorrenti vip, chiamati a trasformarsi nelle più acclamate leggende della musica. Viene, quindi, subito da pensare a qualcosa di già raccontato e in ben due programmi Rai: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

A scatenare il putiferio è stato il promo del nuovo programma di Canale5, evidentemente troppo simile agli show di Rai1. In più, la produzione è la medesima e quindi affidata a Banijay, che già si occupa delle trasmissioni condotte da Milly Carlucci e Carlo Conti. Per tutti questi motivi, peraltro non trascurabili, la trasmissione Mediaset è diventato un caso da sottoporre in commissione di Vigilanza Rai, come ha fatto sapere l’Onorevole Michele Anzaldi:

“Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. È evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano a essere un problema irrisolto nel servizio pubblico, Fuortes se ne occupi. Con i soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda”.

Il meccanismo di Star In The Star non poteva che suscitare numerosi dubbi. Gli artisti del cast saranno chiamati a fare una serie di esibizioni ma col volto coperto. Ogni performance sarà giudicata da una giuria, di cui farà parte anche Claudio Amendola, senza che sappiano in anticipo chi si nasconde sotto il travestimento. Impossibile non pensare a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, che si basano proprio su questi particolari elementi.

Intanto, il promo del programma è sparito da Mediaset non si sa ancora quale sia la decisione della rete in merito allo show. Certo, la storia si ripete dopo il caso Baila. La trasmissione, considerata un plagio di Ballando Con Le Stelle, era stata bloccata dal giudice su richiesta di Milly Carlucci e della Rai. La stessa sorte potrebbe quindi toccare a Star in The Star di Ilary Blasi, non ancora partito e sospeso dalla programmazione dei promo destinata alle trasmissioni della stagione autunnale.