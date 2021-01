Milly Carlucci: il Cantante Mascherato, la tv e la vita privata

editato in: da

Ballando con le Stelle, le coppie vincitrici dal 2005 a oggi

Milly Carlucci è pronta a tornare sui nostri schermi, con la seconda stagione de Il Cantante Mascherato: proprio lei, lo scorso anno, aveva fortemente voluto portare lo show su Rai1, decretandone il successo. Ora si prepara ad una nuova edizione strepitosa, ricca di novità. E nel raccontare i suoi impegni televisivi, la conduttrice rivela qualche dettaglio sulla sua vita privata.

In una lunga intervista al Corriere della Sera la splendida Milly Carlucci, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, torna a parlare de Il Cantante Mascherato, che debutterà il prossimo 29 gennaio in prima serata. A differenza della scorsa stagione, quest’anno ci saranno ben 9 concorrenti pronti a mettersi alla prova, ben celati dalle simpaticissime maschere protagoniste dello show. A quanto pare, sono in molti ad aver accettato la sfida: “Tutti nomi di primissimo piano” – ha svelato la conduttrice – “Mi stupisce vedere quanto appeal abbia un programma così particolare sui colleghi del mondo dello spettacolo. Credo dipenda dal desiderio di sentirsi liberi, protetti dalla maschera”.

Un desiderio, questo, che accomuna moltissimi personaggi famosi: “A volte si è anche un po’ prigionieri della propria immagine, del proprio personaggio”. Ma Milly è molto onesta nel rivelare di non aver mai avuto bisogno di liberarsi di una figura che non la rappresenta: “Faccio un lavoro in cui porto davvero me stessa sul palco. Poi, certo, non vado a raccontare alla gente i miei problemi, i miei dolori”.

Sempre molto riservata su ciò che accade dietro le quinte della sua vita, per la Carlucci la linea tra privato e pubblico non è mai stata tanto netta: “Se vuoi mantenere la tua privacy, come me e come anche la mia famiglia mi chiede, devi fare un po’ di sacrifici. O meglio, vivere in una certa maniera”. È per questo che, dovendo scegliere una maschera, lei si vedrebbe un po’ pecorella, un po’ farfalla, un po’ tigre: “Ci sono momenti in cui serve essere assertivi”.

Tornando al suo show, Milly è pronta a rivelare qualche altra curiosità sulla seconda stagione de Il Cantante Mascherato. Oltre alla conferma della mancanza di Guillermo Mariotto nella giuria, la conduttrice ha parlato di Costantino Della Gherardesca, che potrebbe essere uno dei nuovi giurati: “I contratti non sono ancora stati firmati, ma di certo lui, con i suoi travestimenti, è stato una specie di meraviglioso cantante mascherato prima del tempo”.

Purtroppo, come si vociferava già da mesi, la trasmissione dovrà fare a meno del pubblico: “Useremo una formula magica che farà sembrare il teatro pieno. È bello dare la sensazione del pubblico plaudente”. Tuttavia, ciò non fermerà Milly Carlucci. Sarà lei la vera star de Il Cantante Mascherato, con la sua verve incredibile e i suoi abiti strepitosi. A questo proposito, arriva un’attesissima conferma: “Oserò di più, avrò un look stravagantissimo, veramente strano. Il nostro è un gioco al travestimento”.