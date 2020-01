Il Cantante Mascherato, ospiti e sorprese per la finale. Ma a vincere è Milly

editato in: da

Cresce sempre di più la suspence per scoprire chi si nasconde dietro l’ultimo costume del Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Come le scorse puntate, al fianco della brillante conduttrice ci sono stati i cinque giudici di questa prima edizione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

La scorsa settimana la puntata si è chiusa con l’eliminazione del Pavone, che celava la versatile imitatrice Emanuela Aureli. Tutti aspettavano un’altra sfida, quella tra il Mastino Napoletano e il Mostro, ma all’ultimo minuto la conduttrice aveva annunciato che il risultato sarebbe stato svelato durante la finale, lasciando il pubblico a bocca asciutta.

Proprio con questa sfida, dunque, si è aperta l’ultima puntata del format: a vincere è stato Il Mastino, e sotto la maschera del Mostro si nascondeva niente meno che Fausto Leali, come avevano supposto alcuni dei giurati.

Lo show di Milly è riuscito in maniera così perfetta proprio perché il mistero è stato davvero mantenuto fino all’ultimo: come è stato svelato da Il Giorno, l’identità dei finalisti era più che protetta. Per poter girare dentro gli studi i concorrenti hanno dovuto indossare un casco integrale e un mantello nero.

Alle maschere è anche vietato parlare con altre persone, tanto che sui loro abiti è stato appeso un cartello con la scritta “Non parlarmi!”. Durante la puntata, inoltre la Carlucci ha svelato un retroscena sui concorrenti.

I nostri concorrenti non erano soli, avevano un alter ego che li seguiva. Così una volta tolto il costume era proprio l’alter ego (non famoso) a uscire dagli studi Rai, per sviare qualsiasi curioso.

A prescindere da quale sarà il nome dell’ultimo concorrente, a vincere è stata senza dubbio Milly Carlucci. Per l’ultima puntata dello show, la conduttrice ha conquistato tutti col suo look: anche questa volta ha optato per un paio di pantaloni neri, abbinati a una giacca veramente scintillante, arricchita da molti dettagli in oro. I capelli legati hanno messo in evidenza i pendenti ai lobi e la giacca decorata tra frange e ricami.

Anche il make up di Milly rimane fedele alle puntate precedenti, puntando tutto sullo sguardo e solamente un rossetto dalla tinta nude sulle labbra. Nonostante la mise impeccabile, però, la vera vittoria di Milly è stato dare del filo da torcere al Gf Vip, registrando ascolti da record con un format davvero innovativo.