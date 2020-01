Milly Carlucci, la gaffe su Carolyn Smith da Simona Ventura

editato in: da

Milly Carlucci splendida 60enne

Ospite dello show di Simona Ventura, Milly Carlucci è stata protagonista di una divertente gaffe che coinvolge Carolyn Smith. Le due donne collaborano ormai da diversi anni e si conoscono molto bene. La ballerina e coreografa è infatti un membro della giuria di Ballando con le Stelle e ha realizzato con la Carlucci numerosi progetti.

La conduttrice in questi giorni è stata ospite di La settimana Ventura, il programma di Super Simo, in cui ha commentato il grande successo de Il Cantante Mascherato. Lo show di Rai Uno, che si scontra con il Grande Fratello Vip di Signorini, ha conquistato il pubblico che da settimane prova a scoprire chi si celi dietro le maschere.

Nello studio di Simona Ventura, la Carlucci ha giocato a una versione molto divertente de Il Cantante Mascherato, provando a scovare l’identità di alcuni personaggi misteriosi. Milly ha però sbagliato a indovinare e non si è accorta che le maschere nascondevano Al Bano Carrisi, Katia Ricciarelli e Gigi D’Alessio.

La gaffe più grande però è arrivata quando la presentatrice ha confuso Carolyn Smith con Roberta Bruzzone. Come indizio la ballerina le ha mostrato un tatuaggio sul polso e lei ha risposto: “Forse è la Bruzzone? Lei ha tanti tatuaggi…”. Salvo poi scoprire che si trattava della nota coreografa con cui collabora da 11 anni.

Gaffe a parte, durante la chiacchierata con Simona Ventura, Milly ha raccontato i segreti de Il Cantante Mascherato. Mascherare le voci dei personaggi è stato parecchio difficile – ha confessato -. C’è stato un gran lavoro dietro, iniziato quando non sapevano ancora neppure della messa in onda dello show, ma avevamo già il cast pronto […] nascondere le “s” e le “z” emiliane di Orietta Berti, per esempio, non è stato facile”.

Milly ha poi raccontato come è nata l’idea del nuovo format. “Navigo spesso su internet alla ricerca di nuovi format – ha detto -. Il cantante mascherato è nato in Corea e poi è stato lanciato negli Stati Uniti. Rai1 ha avuto coraggio a sperimentare questo show. Tutti ci affanniamo a dire ‘io nel cast ho questo, io nel cast ho quello’, ma con Il cantante mascherato questo non si può fare: è il primo programma con un cast segreto”.