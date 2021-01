Milly Carlucci sulla Isoardi: “Spero in un programma su misura per lei”

editato in: da

Milly Carlucci è pronta per la nuova edizione del programma Il Cantante Mascherato: manca ormai pochissimo all’inizio dello show musicale, che promette di far divertire grandi e piccini, con nuove maschere e ben 9 nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova.

E se ovviamente è ancora presto per conoscere i nomi dei cantanti sotto le maschere, sono già noti invece i nuovi membri della giuria, tra volti noti e graditi ritorni in studio: accanto a Costantino Della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo, siederà Caterina Balivo, che torna dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo.

Sebbene in tantissimi siano al settimo cielo per la presenza della conduttrice, in molti si sarebbero aspettati di vedere tra i banchi dei giurati una delle concorrenti più amate della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi.

Mentre Guillermo Mariotto, è stato “risparmiato” per quest’edizione (“Guillermo si ripresenterà, come giudice, a Ballando con le Stelle“, ha spiegato Milly Carlucci), l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco non sarà presente nello show musicale condotto da Milly, con grande disappunto di tutti i suoi fan.

La Carlucci infatti, durante la conferenza stampa della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, ha dichiarato:

Le voglio bene e la stimo molto. È una presenza magica sul palcoscenico. Non è mai stata un’ipotesi, la sua presenza in giuria. In futuro, spero di poter scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere queste polemiche che nascono sui social. Noi abbiamo cinque giurati: tutti gli altri, per forza, sono esclusi! Si fanno delle scelte.

Una grande attestazione di stima per la Isoardi, che dopo l’avventura a Ballando con le Stelle, doveva partire con un nuovo progetto sempre con la Rai. “Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di rete Rai nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”, ha rivelato a Nuovo.

Nel frattempo c’è un’altra indiscrezione che gira sempre su Elisa Isoardi: secondo quanto riportato da TvBlog potrebbe infatti essere naufraga in Honduras per L’Isola dei Famosi in qualità di concorrente, anche se lei continua a negare. Quale sarà il futuro della Isoardi sul piccolo schermo?