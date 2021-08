Milly Carlucci dimentica Todaro e conferma: ha contattato Jacobs

editato in: da

È dal 2005 che Milly Carlucci lavora con grande dedizione per portare in onda magnifiche edizioni di Ballando con le Stelle e per intrattenere il suo pubblico. Negli anni è riuscita a stupire e a divertire, con ospiti e concorrenti di spessore, internazionali e non. E, anche in futuro, non vuole deludere le aspettative.

Quella a cui sta lavorando, nonostante gli imprevisti, è quindi, un’edizione di Ballando con le Stelle che promette grande sorprese. La presentatrice, che fin da giovane ha lavorato duro per raggiungere i suoi sogni ribellandosi anche ai suoi genitori, ha però dovuto far fronte ad importanti abbandoni del programma da parte del cast storico. Uno dei più clamorosi, quello di Raimondo Todaro, che ha salutato lo show dando vita a non poche polemiche.

Dopo un lungo botta e risposta avvenuto a mezzo social con il ballerino, Milly Carlucci si è confidata con il settimanale Di Più, parlando della vicenda che tanto ha attirato l’attenzione, ma anche dei suoi sogni per il futuro di Ballando con le Stelle. Su Todaro, la presentatrice ha dimostrato di aver cancellato, almeno apparentemente, ogni forma di rancore.

Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, – ha dichiarato – ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più.

Insomma, Milly si è già lasciata tutto alle spalle e sta pensando a come sostituire Raimondo Todaro. Dovrà, inoltre, fare i conti anche all’assenza di Veera Kinnunen, che ha annunciato la sua gravidanza, e di Ornella Boccafoschi, anche lei incinta.

Se la loro assenza le procura grattacapi, Milly Carlucci non lo dà a vedere. Anzi, come sempre si mostra proiettata verso futuro. E per Ballando sogna in grande. Vorrebbe infatti avere tra i concorrenti, o anche solo come ‘ballerino per una notte’, il campione olimpico Marcell Jacobs. La presentatrice, così, conferma le indiscrezioni e non nasconde di averlo già contattato, seppur in un momento forse sbagliato: quando era ancora all’estero.

Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero.

Non ci sono dubbi, però, che per Jacobs sarà difficile sfuggire alla caparbietà della Carlucci. “Mi sono mai posta limiti?”, ha dichiarato come una sfida. Milly, che non si è mai arresa, neanche davanti alle difficoltà più grandi, riuscirà a realizzare tutti i progetti che ha in mente per il suo programma?