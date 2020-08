Ballando con le Stelle: Daniele Scardina positivo al Coronavirus

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Daniele Scardina è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo Milly Carlucci che ha aggiornato i fan riguardo la sospensione di Ballando con le Stelle. Lo show Rai sarebbe dovuto ripartire a settembre, ma la scoperta di alcuni membri del cast positivi al Covid-19 avrebbe bloccato tutto. Nelle scorse ore è stata smentita la positività di Rosalinda Celentano, figlia del Molleggiato, che sarebbe risultata negativa al tampone, mentre Samuel Peron avrebbe contratto il virus.

In un video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha fatto chiarezza, affermando che durante i controlli anche il pugile ed ex di Diletta Leotta sarebbe risultato positivo al virus. “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina – ha spiegato, specificando che lo sportivo sarebbe stato in vacanza nello stesso luogo del ballerino -. Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente”.

Milly Carlucci ha poi svelato che spera di risolvere la situazione e partire con le nuove puntate di Ballando con le Stelle. Lo show, come è noto, era stato sospeso mesi fa e rimandato a settembre a causa dell’emergenza Covid-19. “Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione – ha specificato Milly – e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio. Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore – ha concluso la conduttrice -, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di portare la mascherina”.

Pugile di successo, Daniele Scardina è noto al grande pubblico per aver vissuto una storia d’amore con Diletta Leotta. Una relazione intensa durata un anno e conclusa qualche settimana fa proprio dalla conduttrice sportiva. Secondo alcune indiscrezioni Scardina avrebbe provato a riconquistarla, tanto che giorni fa era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre la raggiungeva in un ristorante in Sardegna per parlarle.