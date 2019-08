Milla Jovovich incinta del terzo figlio: annuncio social

editato in: da

La bellissima Milla Jovovich è incinta del suo terzo figlio, ed è più felice che mai. L’attrice e modella 43enne, moglie del regista Paul W. S. Anderson e già mamma di due bambine, Ever, 11 anni, e Dashiel, 4, ha dato la lieta notizia sul suo profilo Instagram.

L’annuncio arriva inaspettato, soprattutto dopo il biennio difficile vissuto da Milla, che due anni fa aveva subito un aborto d’emergenza al quarto mese ed era piombata in una profonda depressione.

Milla ha postato un selfie del suo pancione sul suo profilo Instagram e scritto:

Dopo aver scoperto di essere incinta 13 settimane fa, ho provato un mix di sentimenti che andavano dalla gioia completa al terrore assoluto. A causa della mia età e dell’ultimo aborto, non volevo attaccarmi troppo presto a questo potenziale bambino. Ovviamente non è stato facile e negli ultimi mesi io e la mia famiglia siamo stati sulle spine, in attesa che arrivassero una serie di risultati di test diversi, trascorrendo la maggior parte del nostro tempo negli studi medici. Per fortuna è andato tutto bene e abbiamo scoperto che siamo stati benedetti dall’arrivo di un’altra femmina! 😆😂 Auguro a me e alla mia piccola tanta fortuna! Vi mando tutto l’amore e vi terrò aggiornati sulla mia progressione! Xoxo m❤️

Milla aveva raccontato che l’aborto subito due anni fa era stata una delle esperienze più orribili che avesse mai vissuto. “Ho ancora incubi a riguardo. Ero sola e indifesa”

L’attrice era finita in depressione: “Sono sprofondata in una delle peggiori depressioni della mia vita e ho dovuto lavorare duramente per trovare la via d’uscita. Mi sono preso del tempo libero dalla mia carriera. Mi sono isolata per mesi e ho dovuto mantenere una facciata di forza per le mie due meravigliose bambine”.

“Ho iniziato a fare giardinaggio, a mangiare più sano e ad andare in palestra tutti i giorni perché non volevo iniziare a prendere antidepressivi a meno che non avessi provato ogni altra alternativa”.

“Grazie a Dio sono stato in grado di trovare la mia via d’uscita da quell’inferno personale senza ricorrere alle medicine, ma il ricordo di ciò che ho passato e di ciò che ho perso sarà con me fino al giorno della mia morte”.

Adesso, per fortuna, l’arrivo di un altro figlio, l’ha definitivamente guarita.